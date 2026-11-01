[GALLERY] Ducati Monster Dark 2026 ra mắt - 'quỷ hắc hoá' rẻ hơn bản thường

Ducati vừa chính thức ra mắt mẫu xe Monster Dark thế hệ hoàn toàn mới. Đây là phiên bản mang sắc đen tuyền đặc trưng của dòng xe naked-bike trang bị động cơ V2, gợi nhớ đến phong cách phối màu kinh điển từng xuất hiện trên mẫu Monster đầu tiên vào năm 1993.

Phiên bản Ducati Monster Dark 2026 đóng vai trò là điểm bắt đầu dễ tiếp cận hơn trong phân khúc naked-bike của hãng xe Ý. Về mặt cơ khí, Monster Dark giữ nguyên thông số kỹ thuật tương tự phiên bản tiêu chuẩn, nhưng được tối giản hóa về ngoại hình.

Xe trang bị yên xe bọc vải đơn, vành xe sơn đen cùng các chi tiết kết cấu được để trần đầy tối giản như khung trước, chụp pô và cổ hút gió. Ẩn sau lớp sơn đen tối giản, hệ thống khung gầm của xe vẫn sử dụng cấu trúc nhôm đúc dạng monocoque bắt trực tiếp vào động cơ.

Khung phụ phía sau được tối ưu hóa giúp giảm 4kg so với thế hệ trước. Xe có trọng lượng 175kg, chiều cao yên ở mức 815mm. Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược Showa đường kính 43mm không điều chỉnh, đi kèm hệ thống phanh cao cấp từ Brembo.

Trang bị điện tử trên Monster Dark khá đầy đủ với ABS trong cua, kiểm soát lực kéo, chống bốc đầu và kiểm soát phanh động cơ. Tất cả các tính năng này đều có thể tùy chỉnh thông qua bốn chế độ lái, bao gồm chế độ Urban hỗ trợ di chuyển mượt mà trong đô thị.

Màn hình hiển thị TFT 5 inch đã được đi dây sẵn để tích hợp hệ thống đa phương tiện Ducati và tính năng dẫn đường từng chặng. Các trang bị như sang số nhanh, ga tự động, hỗ trợ "đề pa", ốp yên sau và kính chắn gió được phân loại dưới dạng tùy chọn trả phí.

Sức mạnh của Ducati Monster Dark 2026 đến từ khối động cơ V2 dung tích 890cc tích hợp công nghệ biến thiên thời gian mở van nạp. Khối động cơ này sinh công suất tối đa 109 mã lực tại 9.000 vòng/phút...

Mô-men xoắn cực đại 91Nm tại 7.250 vòng/phút, trong đó hơn 80% lực kéo đạt được ngay trong dải vòng tóm từ 4.000 đến 10.000 vòng/phút. Hãng cũng cung cấp thêm biến thể giới hạn công suất 47 mã lực dành cho bằng lái hạng A2.

Ducati định vị đây là phiên bản thuần khiết và tối giản nhất của dòng Monster. Mục đích của hãng là mở rộng đối tượng khách hàng, vì vậy Ducati đưa ra mức giá khởi điểm mới công bố đầu tiên tại thị trường Anh là 10.995 Bảng (khoảng 379,9 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mức 12.395 Bảng (hơn 428 triệu đồng) của bản tiêu chuẩn.

Video: Xem chi tiết Ducati Monster Dark 2026 mới.