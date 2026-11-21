Nhắc đến đặc sản Quảng Ngãi, cá bống sông Trà luôn là cái tên được nhiều người nhớ đến đầu tiên. Loại cá này thường có kích thước nhỏ, chỉ khoảng bằng ngón tay, với phần thịt chắc và ngọt tự nhiên. Cá bống được chế biến thành nhiều món ngon, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cá bống kho tiêu. Ảnh: Bách hoá XANH

Don là món ăn bình dị nhưng chứa đựng nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Quảng Ngãi. Loài nhuyễn thể nhỏ này thường được chế biến thành món canh hoặc nấu cùng nước dùng thanh ngọt, ăn kèm bánh tráng nướng và hành lá. Ảnh: Bách hoá XANH

Ram thịt nướng là món ăn hấp dẫn thực khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nguyên liệu. Phần nhân thường được làm từ thịt tươi, tôm băm nhuyễn, hành phi cùng các loại gia vị truyền thống, sau đó cuốn trong lớp bánh tráng mỏng rồi chiên vàng giòn. Khi thưởng thức, ram thường được ăn kèm rau sống, bánh tráng và nước mắm pha chua ngọt. Lớp vỏ giòn tan hòa quyện với phần nhân thơm béo, đậm đà tạo nên sức hấp dẫn riêng cho món ngon xứ Quảng. Ảnh: Timtour

Bún chả cá là món ăn quen thuộc nhưng vẫn mang dấu ấn riêng trong bản đồ ẩm thực Quảng Ngãi. Điểm nhấn của món ăn nằm ở những miếng chả cá được làm từ cá tươi, quết dai và nêm nếm vừa miệng. Nước dùng có vị ngọt thanh, kết hợp cùng sợi bún mềm dai, rau sống và các loại gia vị ăn kèm. Ảnh: VinWonders

Không cầu kỳ trong cách chế biến, bánh tráng đập vẫn khiến nhiều thực khách thích thú nhờ hương vị độc đáo. Món ăn được làm từ bánh tráng và bánh ướt, kết hợp cùng hành lá, dầu phi thơm và các loại gia vị. Khi thưởng thức, người ăn dùng tay đập nhẹ để hai lớp bánh kết dính, tạo nên độ giòn bên ngoài và mềm dẻo bên trong. Chấm cùng nước mắm hoặc mắm nêm đậm vị. Ảnh: VinWonders

Cơm gà cũng là một trong những món ăn được nhiều du khách tìm thưởng thức khi đến Quảng Ngãi. Điểm hấp dẫn nằm ở phần cơm được nấu khéo léo, có hương thơm và màu sắc bắt mắt, ăn cùng thịt gà mềm ngọt. Gà thường được luộc hoặc chế biến theo cách riêng, giữ được độ dai chắc của thịt và phần da vàng óng hấp dẫn. Khi kết hợp cùng rau ăn kèm, nước chấm đậm đà và các loại gia vị, món cơm gà trở nên tròn vị, dễ dàng chinh phục thực khách. Ảnh: VinWonders

Bún cá ngừ um là món ăn mang đậm phong vị miền biển, được người dân địa phương yêu thích. Cá ngừ tươi sau khi sơ chế, ướp gia vị sẽ được um cùng dứa và các nguyên liệu đặc trưng, giúp thịt cá thấm đều, mềm ngọt và dậy mùi thơm. Phần nước dùng có vị ngọt tự nhiên, hòa quyện với chút chua dịu của dứa, ăn cùng bún, hành lá và rau sống. Ảnh: VinWonders

Bánh xèo Quảng Ngãi hấp dẫn thực khách bởi lớp vỏ mỏng, vàng giòn cùng phần nhân tôm, thịt đậm đà. Bánh được đổ trên chảo nóng, tạo nên lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm thơm bên trong. Khi ăn, bánh thường được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và các loại rau thơm, sau đó chấm với nước mắm chua ngọt pha cay. Ảnh: VinWonders

Gỏi tỏi là món ăn đặc trưng gắn liền với đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, nơi nổi tiếng với nghề trồng tỏi. Nguyên liệu chính thường là phần thân tỏi non, được sơ chế và trộn cùng các loại gia vị, rau thơm, đậu phộng hoặc những nguyên liệu phù hợp. Món ăn có vị giòn, thơm nồng đặc trưng của tỏi, xen lẫn chút chua ngọt và cay nhẹ hấp dẫn. Ảnh: VinWonders

Khép lại danh sách đặc sản Quảng Ngãi là món ốc hút dân dã, quen thuộc với nhiều thế hệ người dân địa phương. Những con ốc được làm sạch, luộc hoặc xào cùng sả, ớt và các loại gia vị để tạo nên hương thơm hấp dẫn. Khi ăn, thực khách hút phần thịt ốc bên trong, cảm nhận vị dai giòn, ngọt tự nhiên hòa quyện cùng vị cay nồng của gia vị. Ảnh: VinWonders

Đặc sản Phú Thọ ngon khó cưỡng. Clip: Wiki Du lịch