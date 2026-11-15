[GALLERY] Doãn Hải My ghi điểm với phong cách dịu dàng, nữ tính

Không cần xuất hiện trong những bộ trang phục cầu kỳ hay lộng lẫy tại các sự kiện, Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính. Ảnh: FB Doan Hai My

Phong cách thời trang của người đẹp mang đậm nét nữ tính, nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến hình ảnh tiểu thư Hà Nội. Những thiết kế đơn giản, có phom dáng mềm mại, màu sắc trang nhã thường xuyên được cô lựa chọn. Ảnh: FB Doan Hai My

Điểm đáng chú ý là Doãn Hải My không quá chạy theo những xu hướng thời trang nổi bật mà ưu tiên trang phục phù hợp với vóc dáng và hình ảnh cá nhân. Ảnh: FB Doan Hai My

Bên cạnh gu ăn mặc, nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu cũng là yếu tố khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng nụ cười ngọt ngào. Ảnh: FB Doan Hai My

Sau khi sinh con, Doãn Hải My được nhận xét ngày càng mặn mà và trưởng thành hơn trong phong cách. Cô biết cách lựa chọn những trang phục vừa phù hợp với cuộc sống của một người mẹ trẻ, vừa khéo léo tôn lên vóc dáng. Ảnh: FB Doan Hai My

Không chỉ trung thành với hình ảnh tiểu thư dịu dàng, Doãn Hải My còn linh hoạt thay đổi phong cách. Khi diện những bộ trang phục đời thường, cô ưu tiên sự thoải mái và kín đáo; lúc lựa chọn váy áo nữ tính, người đẹp lại mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, thanh thoát. Những lúc khác, cô cũng không ngại thử sức với phong cách năng động, trẻ trung. Ảnh: FB Doan Hai My

Những bộ trang phục được lựa chọn khéo léo giúp cô khoe ưu điểm hình thể một cách tinh tế. Ảnh: FB Doan Hai My

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức kết hôn vào cuối năm 2023 sau khoảng thời gian dài gắn bó. Đến năm 2024, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng chào đời. Ảnh: FB Doan Hai My

Từ khi bước sang vai trò làm mẹ, cuộc sống của Hải My có nhiều thay đổi khi cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc con nhỏ, bên cạnh việc duy trì các hoạt động cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh, thời trang và mạng xã hội. Ảnh: FB Doan Hai My

Ở thời điểm hiện tại, Doãn Hải My vẫn là một trong những nàng WAG nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh: FB Doan Hai My

Doãn Hải My trổ tài cắm hoa. Clip: FB Doan Hai My