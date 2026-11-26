Trong chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, đại diện Moldova Elizaveta Kuznetsova đăng quang. Brittany Feeney (Anh) đạt danh hiệu á hậu 1, Laura Anna Glozarova (Cộng hòa Czech) là á hậu 2, Victoria Kosasieputri (Indonesia) là á hậu 3 và Lê Phương Khánh Như (Việt Nam) giành giải á hậu 4.

Elizaveta Kuznetsova từng đăng quang Miss Moldova 2019. Cùng năm, cô đại diện quốc gia tham dự Miss World và lọt vào Top 40.

Sau thành tích tại Miss World 2019, người đẹp tham gia Miss International 2026.

Brittany Feeney tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Liverpool. Cô hiện là nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Người đẹp từng vào Top 12 Miss Supranational 2025. Năm 2026, cô đăng quang Miss International UK trước khi giành danh hiệu á hậu 1 tại Miss International 2026.

Laura Anna Glozarova cao 1m78. Cô đăng quang Miss International Czech Republic 2026.

Ngoài các hoạt động sắc đẹp, cô làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Victoria Kosasieputri sinh năm 2000, là nhạc sĩ và người mẫu. Người đẹp tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật London năm 2022. Năm 2025, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia London.

Trước khi tham dự Miss International 2026, cô từng giành danh hiệu á hậu 1 Puteri Indonesia 2026.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, từng giành danh hiệu á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Tại Miss International 2026, cô đạt vị trí á hậu 4.

Khánh Như hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM. Cô còn hoạt động với vai trò MC song ngữ Việt - Anh.

Xem video Lê Phương Khánh Như tham gia bán kết Miss International 2026. Nguồn: Sen Vàng