[GALLERY] Đọ tài sắc hai á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026

Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp sinh năm 2006, cao 1m69, có số đo ba vòng 83-60-88 cm. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Ảnh: FB Khánh Linh.

Theo Vietnamnet, Khánh Linh từng là thủ khoa khóa 2024 Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU. Cô nhận học bổng từ nhiều trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị gần 530.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng). Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình học tập của người đẹp. Ảnh: FB Khánh Linh.

Đằng sau thành tích học tập nổi bật, Khánh Linh từng trải qua không ít lần thất bại. Năm lớp 5, cô chỉ đạt 4 điểm trong một bài kiểm tra. Người đẹp cũng từng bị loại ngay vòng đầu cuộc thi hùng biện và trượt khi ứng cử vào hội học sinh. Ảnh: FB Khánh Linh.

Người đẹp chia sẻ: “Tôi nhận ra thất bại không định nghĩa mình, điều quan trọng không buông xuôi”. Ảnh: FB Khánh Linh.

Hiện Khánh Linh theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Ảnh: FB Khánh Linh.

Lê Phương Nghi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo Znews, người đẹp sinh năm 2006, cao 1m72, có số đo ba vòng 73-60-91 cm. Cô sở hữu gương mặt khả ái, đường nét hài hòa và nụ cười tươi. Ảnh: FB Lê Phương Nghi.

Trước khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng đăng quang Hoa khôi FTUCharm 2025. Trải nghiệm tại sân chơi sinh viên giúp cô làm quen với trình diễn, rèn luyện sự tự tin và tích lũy kinh nghiệm xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Lê Phương Nghi.

Theo Tiền Phong, Phương Nghi từng là học sinh chuyên Anh, đạt IELTS 7.5. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, cô còn có thành tích đáng chú ý ở một lĩnh vực khác khi giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Ảnh: FB Lê Phương Nghi.

Phương Nghi chủ động thử sức với môn Địa lý dù trước đó là học sinh chuyên Anh. Qua quá trình học tập, người đẹp dần yêu thích môn học này bởi cơ hội khám phá thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và cuộc sống của con người ở từng vùng miền. Ảnh: FB Lê Phương Nghi.

Hiện Phương Nghi theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Đại học Ngoại thương ở TP HCM. Trong thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô phải cân đối lịch trình tập luyện, ghi hình và các hoạt động tập thể. Người đẹp cho biết cuộc thi giúp cô học thêm cách quản lý thời gian và thích nghi với những trải nghiệm mới. Ảnh: FB Lê Phương Nghi.

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