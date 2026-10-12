[GALLERY] Đọ tài sắc 4 á hậu Miss Grand International 2026

Tại chung kết Miss Grand International 2026 ở Bangkok, Thái Lan, Shyare Andrade (Ecuador) giành danh hiệu Á hậu 1, Beau Megan Goos (Hà Lan) đạt Á hậu 2, Ximena Carrillo (Guatemala) là Á hậu 3 và đại diện Việt Nam Emoura Phạm nhận danh hiệu Á hậu 4. Mỗi người đẹp có thế mạnh riêng về học vấn, kinh nghiệm nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Ảnh: Missosology.

Shyare Andrade là sinh viên luật, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo Miss Grand International, cô được mẹ truyền cảm hứng về sự kiên trì và tinh thần vượt khó. Người đẹp còn sáng lập một dự án thúc đẩy hòa bình thông qua nghệ thuật. Ảnh: FB Shyare Andrade.

Với Shyare, sắc đẹp còn thể hiện ở trí tuệ và khả năng tạo ra thay đổi tích cực. Cô muốn dùng tiếng nói của mình để truyền cảm hứng cho người trẻ tin vào năng lực bản thân, xác định mục tiêu và không để xuất thân giới hạn tương lai. Ảnh: FB Shyare Andrade.

Beau Megan Goos, 22 tuổi, bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 6 tuổi, từng giành nhiều danh hiệu trong nước và một danh hiệu quốc tế tại Ấn Độ. Cô cũng có kinh nghiệm diễn xuất qua phim ảnh, phim tài liệu và nhạc kịch. Ảnh: Miss Grand International.

Bên cạnh nghệ thuật, Beau theo học để trở thành giáo viên lịch sử và xây dựng một nền tảng trang bị kỹ năng cho người trẻ như giao tiếp, sự tự tin, khả năng vượt khó và lòng đồng cảm. Cô cho rằng giáo dục có vai trò quan trọng trong việc giúp thế hệ trẻ tôn trọng khác biệt, lắng nghe và giải quyết bất đồng bằng đối thoại. Ảnh: Miss Grand International.

Ximena Carrillo theo học ngành marketing, đồng thời là vận động viên cấp quốc gia tại Guatemala. Người đẹp còn hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung số, có kinh nghiệm diễn thuyết trước công chúng và hợp tác với các thương hiệu. Cô đề cao tính kỷ luật, sự kiên trì và mục tiêu rõ ràng trong hành trình theo đuổi ước mơ. Ảnh: Miss Grand International.

Tại Miss Grand International 2026, Ximena muốn quảng bá hình ảnh đất nước và lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết. Theo cô, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh mà còn bắt đầu từ những hành động thường ngày như tôn trọng, lắng nghe và đồng cảm. Ảnh: Miss Grand International.

Emoura Phạm từng sang Mỹ học trung học từ năm 15 tuổi và tốt nghiệp đại học với bằng diễn xuất. Quá trình học tập xa gia đình giúp cô rèn luyện tính tự lập và khả năng thích nghi. Ngoài diễn xuất, người đẹp yêu thích ca hát, chơi guitar, nhạc kịch, hội họa và vũ đạo. Ảnh: FB Emoura Phạm.

Một dấu ấn trong hành trình của Emoura Phạm là dự án “100 cây cầu dân sinh”. Người đẹp tin rằng mỗi cây cầu được xây dựng sẽ giúp trẻ em có thêm cơ hội đến trường, các gia đình cải thiện sinh kế và những ước mơ đến gần hơn với hiện thực. Ảnh: FB Emoura Phạm.

Xem video: "Emoura Phạm trình diễn trang phục dạ hội trong chung kết Miss Grand International 2026". Nguồn Sen Vàng