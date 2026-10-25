[GALLERY] Diệp Bảo Ngọc diện hanbok đẹp tựa Hoàng hậu Ki

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh diện hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Trong thiết kế xanh ngọc kết hợp chân váy đỏ thẫm, người đẹp khoe nhan sắc thanh tú, dịu dàng giữa không gian cung điện cổ kính.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, Diệp Bảo Ngọc vẫn thu hút ánh nhìn với thần thái nhẹ nhàng, nền nã. Bộ hanbok có những họa tiết thêu cầu kỳ càng tôn lên vẻ sang trọng, quý phái của nữ diễn viên.

Với lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi gọn cùng những món phụ kiện tinh tế, nữ diễn viên khoe trọn đường nét thanh tú.

Sinh năm 1993, Diệp Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn được chú ý bởi nhan sắc ngày càng mặn mà và phong cách thời trang đa dạng.

Cô từng ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Lần này, cô mang đến hình ảnh hoàn toàn khác với phong thái điềm tĩnh, uy nghi giữa không gian cung điện cổ kính

Diệp Bảo Ngọc tiếp tục gây bất ngờ khi đăng tải tạo hình thứ hai với bộ hanbok đỏ thẫm, áo choàng thêu họa tiết vàng và mũ đội đầu cầu kỳ, gợi hình ảnh một bậc mẫu nghi trong phim cổ trang Hàn Quốc.

Ở góc chụp cận, những chi tiết trang sức cầu kỳ trên mái tóc trở thành điểm nhấn cho tạo hình. Diệp Bảo Ngọc lựa chọn biểu cảm trầm tĩnh, ánh nhìn sắc sảo, gợi hình ảnh một nhân vật quyền lực chốn cung đình.

Đứng trước cánh cửa cung điện, nữ diễn viên khoác lên mình bộ lễ phục đỏ thêu hoa văn vàng nổi bật. Dáng đứng ngay ngắn, hai tay đặt trước người cùng vẻ mặt nghiêm nghị của cô khiến khung hình gợi nhớ đến những cảnh trong phim cổ trang.

Sau khi bộ ảnh đăng tải, nhiều cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc và thần thái của Diệp Bảo Ngọc. Một số bình luận ví von nữ diễn viên như bước ra từ bộ phim Hoàng hậu Ki: “Cổ giống Hoàng hậu Ki lắm luôn”, “Mãi mới thấy người mặc hanbok mà toát lên khí chất hoàng hậu, quý phi như chị này”,.....

Nhiều người còn bày tỏ mong muốn được thấy nữ diễn viên thử sức với một vai diễn mang màu sắc cổ trang như bộ ảnh lần này. Ảnh: Diep Bao Ngoc