[GALLERY] Điểm mặt ôtô ế ẩm nhất thị trường Việt Nam tháng 10/2026

Theo số liệu mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng các thành viên hiệp hội trong tháng 10/2026 đạt 28.957 xe. So với mức 35.094 xe của tháng 9, lượng tiêu thụ giảm 6.137 xe, tương đương khoảng 17,5%. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh số lũy kế 10 tháng của nhóm này chỉ còn 7% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn mức tăng 12% ghi nhận sau 9 tháng.

Trong tổng doanh số bán hàng, có 28.957 xe du lịch, giảm 16%; 9.698 xe thương mại, giảm 22% và 544 xe chuyên dụng, giảm 14% so với tháng trước. Xét theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 chiếc, giảm 7% so với tháng 8; trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.204 chiếc, giảm 24%. Trong top ôtô ế ẩm nhất thị trường Việt Nam tháng 10/2026 vẫn là những cái tên quen thuộc.

Ford Mustang Mach-E: 7 xe Ford Mustang Mach-E tiếp tục là cái tên quen thuộc trong top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam. Trong tháng 10/2026, mẫu SUV điện thương hiệu Mỹ bán được 7 chiếc, nhỉnh hơn mức 3 xe của tháng trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Mustang Mach-E ghi nhận doanh số dưới 10 chiếc. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu xe điện của Ford mới đạt 89 chiếc bàn giao đến khách hàng Việt.

Toyota Land Cruiser: 8 xe ﻿Toyota Land Cruiser xếp thứ 2 trong top xe ế, chỉ với 8 xe bán ra trong tháng 10, giảm một nửa so với kết quả 16 chiếc ở tháng trước. Đây cũng là một trong những mẫu SUV có giá bán cao nhất của Toyota tại Việt Nam. Trong tháng 10, biến thể điện hóa này ghi nhận 70 xe bán ra, cao hơn đáng kể so với bản xăng.

Hyundai Elantra: 11 xe ﻿Hyundai Elantra tiếp tục xuất hiện trong nhóm xe bán chậm nhất thị trường khi chỉ có 11 chiếc đến tay khách hàng trong tháng 10/2026, giảm 5 xe so với tháng 9. Mẫu sedan cỡ C của thương hiệu Hàn Quốc có giá bán từ 579 đến 769 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp cùng Mazda3, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis.

Isuzu mu-X: 12 xe ﻿Chỉ bán được 4 chiếc trong tháng 9, Isuzu mu-X ghi nhận doanh số tăng lên 12 xe ở tháng 10. Tuy nhiên kết quả này vẫn khiến mẫu SUV Nhật Bản góp mặt trong nhóm ôtô bán ít nhất Việt Nam. Đáng chú ý, mu-X đang là một trong những mẫu SUV 7 chỗ thường xuyên được giảm giá mạnh trong nhiều tháng qua.

Toyota Land Cruiser Prado: 15 xe Mức giá cao lên đến hơn 3,4 tỷ đồng, cùng lượng xe sẵn nhỏ giọt khiến mẫu SUV Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới hiếm khi ghi nhận doanh số tốt tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 10, Prado ghi nhận 15 chiếc bán ra thị trường, giảm hơn 50% so với kết quả 31 xe của tháng 9/2026.

Isuzu D-Max: 18 xe ﻿Isuzu tiếp tục có thêm một đại diện trong danh sách với D-Max, mẫu bán tải chỉ ghi nhận 18 xe bán ra trong tháng 10, giảm mạnh so với 54 chiếc ở tháng trước. D-Max thuộc phân khúc bán tải, phục vụ cả nhu cầu chở hàng, công việc lẫn sử dụng cá nhân nhưng không cạnh tranh được với các đối thủ mạnh như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

Toyota Avanza: 22 xe ﻿Toyota Avanza Premio là mẫu MPV phổ thông duy nhất góp mặt trong nhóm 10 ôtô bán ít nhất tháng 10. Mẫu xe Nhật Bản ghi nhận 22 chiếc bán ra, giảm nhẹ so với kết quả 25 xe của tháng trước. Đáng chú ý, Avanza Premio không phải lựa chọn có giá bán cao. Xe được Toyota niêm yết từ 558 triệu đồng cho bản số sàn và 598 triệu đồng ở bản CVT

Toyota Alphard: 24 xe ﻿Toyota Alphard Hybrid thường xuyên góp mặt trong danh sách xe bán chậm bởi đây là mẫu xe hybrid thuộc nhóm MPV hạng sang giá cao, tệp khách hàng khá đặc thù. Trong tháng 10 vừa qua, Alphard Hybrid ghi nhận doanh số 24 chiếc, giảm 7 xe so với tháng 9. Lũy kế từ đầu năm, Toyota đã bán 276 chiếc Alphard phiên bản hybrid.

Suzuki Jimny: 29 xe ﻿Suzuki Jimny ghi nhận 29 chiếc bán ra trong tháng 10, giảm nhẹ so với 36 xe của tháng trước. Kết quả này tiếp tục đưa mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ vào nhóm ôtô bán ít nhất thị trường. Tính tổng cộng trong 10 tháng của năm 2026, mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ này bán ra chỉ đạt 302 chiếc.

Honda Civic: 32 xe ﻿Khép lại danh sách 10 mẫu ôtô ế ẩm nhất tháng 10/2026 là Honda Civic bản động cơ xăng, với 32 chiếc bán ra, nhỉnh hơn một xe so với tháng trước. Mẫu xe Nhật Bản tùy chọn xăng có giá từ 789 triệu đồng cho bản G, trong khi phiên bản RS được niêm yết từ 889 triệu đồng.

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