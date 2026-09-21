[GALLERY] Điểm danh smartphone Ultra 2026 cực đỉnh

1. OPPO Find X9 Ultra nổi bật với hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp, hỗ trợ zoom quang học 10x bằng ống kính tiềm vọng 5 lăng kính độc quyền.

Máy còn có cụm camera kép 200MP, quay phim 8K siêu nét, hỗ trợ LUT Burn-in và pin Silicon-Carbon 7.050mAh, hướng tới nhóm sáng tạo nội dung chuyên sâu.

2. vivo X300 Ultra trang bị ba camera ZEISS gồm góc siêu rộng 14mm 50MP, phóng sự 35mm 200MP và tele APO 85mm 200MP, tất cả đều có chống rung quang học.

Hệ thống còn mở rộng bằng phụ kiện ống kính ZEISS Gen 2 tới 200mm và Gen 2 Ultra 400mm, giúp người dùng linh hoạt trong nhiều tình huống chụp khác nhau.

3. Xiaomi 17 Ultra tập trung vào nền tảng Leica với camera chính Light Fusion 1050L 1 inch 50MP, khẩu độ f/1.67, chống rung OIS, tối ưu chụp thiếu sáng.

Camera tele Leica 200MP hỗ trợ zoom quang học cơ học tới 400mm, kết hợp camera góc siêu rộng 14mm 50MP, quay phim 8K và 4K Dolby Vision chuyên nghiệp.

4. Samsung Galaxy S26 Ultra duy trì truyền thống với camera góc rộng 200MP khẩu độ f/1.4, hỗ trợ zoom quang học 3x, 5x và Space Zoom mở rộng tới 100x.

Máy còn có công nghệ Nightography cải thiện quay thiếu sáng, kết hợp Galaxy AI chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, mang đến trải nghiệm camera đa dụng.