[GALLERY] Đặc sản bánh chưng đen Bắc Hà, hương vị độc đáo của núi rừng Tây Bắc

Bánh chưng đen là đặc sản truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở Bắc Hà, Lào Cai. Không giống bánh chưng xanh quen thuộc, món bánh này nổi bật với lớp gạo nếp màu đen, hình thức mộc mạc nhưng mang nét riêng của ẩm thực vùng cao. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Điểm đặc biệt nhất của bánh chưng đen nằm ở màu sắc được tạo nên từ than cây núc nác. Thân cây sau khi phơi khô được đốt thành than, sau đó nghiền nhỏ, sàng kỹ để thu được phần bột mịn. Bột than được trộn với gạo nếp, tạo nên màu đen đặc trưng. Chính công đoạn này khiến bánh chưng đen trở nên khác biệt so với nhiều loại bánh truyền thống khác. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Bánh chưng đen được làm từ những nguyên liệu quen thuộc như gạo nếp, thịt lợn ba chỉ, đậu xanh, muối, tiêu và thảo quả. Mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng, từ tạo độ dẻo, vị bùi đến độ béo ngậy và hương thơm. Sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu giản dị cùng cách chế biến truyền thống đã làm nên sức hấp dẫn riêng của món đặc sản Bắc Hà. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Để làm bánh ngon, gạo nếp thường được ngâm khoảng 6 tiếng, sau đó vớt ra để ráo nước trước khi trộn với bột than núc nác. Người làm bánh phải đảo đều để hạt gạo lên màu đồng nhất. Lá dong được rửa sạch, lau khô rồi dùng để gói bánh cùng gạo nếp, thịt lợn và đậu xanh. Tùy phong tục và cách làm của từng gia đình, bánh có thể được tạo hình trụ dài hoặc hình lưng gù. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Một nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều cách làm bánh chưng đen của người Tày ở Bắc Hà là thảo quả. Thảo quả được nướng cho dậy mùi, bóc vỏ, đập dập rồi trộn với gạo nếp hoặc phần nhân theo lượng vừa đủ. Hương thơm ấm nồng của loại gia vị đặc trưng vùng núi giúp chiếc bánh có mùi vị riêng, không dễ nhầm lẫn với bánh chưng ở những vùng miền khác. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Sau khi gói, bánh được luộc trong khoảng 8-10 tiếng. Khi hoàn thành, chiếc bánh có lớp nếp đen bóng, hình dáng chắc chắn và hương thơm lan tỏa. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Bánh chưng đen Bắc Hà hấp dẫn thực khách bởi sự kết hợp của nhiều tầng hương vị. Gạo nếp mang đến độ dẻo mềm, đậu xanh tạo vị bùi, thịt lợn ba chỉ đem lại độ béo ngậy, trong khi tiêu và thảo quả làm nổi bật hương thơm đặc trưng. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Bánh có thể thưởng thức khi còn nóng hoặc để nguội, tùy sở thích. Khi ăn, thực khách có thể dùng kèm nước mắm hoặc tương ớt để tăng thêm hương vị. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Trước đây, bánh chưng đen thường gắn với những dịp lễ, Tết và sinh hoạt truyền thống của đồng bào Tày. Ngày nay, món bánh đã dần phổ biến hơn, trở thành một trong những đặc sản được du khách quan tâm khi đến Bắc Hà. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Với màu sắc lạ mắt, cách chế biến công phu và hương vị đậm đà, bánh chưng đen là món ăn đáng để khám phá khi đặt chân đến Bắc Hà, Lào Cai. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Phở Bắc Hà - Một trong những món ăn đặc trưng, đặc sản của Lào Cai có sợi phở màu đỏ hồng. Clip: Hami Sa Pa - Hà Khẩu