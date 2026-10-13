[GALLERY] Con gái Mạnh Trường gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 17

Mới đây, diễn viên Mạnh Trường đăng tải hình ảnh đi cà phê cùng con gái đầu lòng trên trang cá nhân. Khoảnh khắc đời thường của hai bố con nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích, trong đó nhan sắc ngày càng nổi bật của Phương Linh trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Nguyễn Phương Linh, sinh năm 2009, được nhiều khán giả biết đến với biệt danh Chíp khi cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ hai vào năm 2015. Khi ấy, cô bé mới khoảng 6 tuổi, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách điệu đà và những khoảnh khắc nũng nịu bố đầy tự nhiên. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Hơn một thập kỷ trôi qua, cô bé Chíp ngày nào đã bước sang tuổi 17. Phương Linh hiện sở hữu mái tóc dài, gương mặt thanh tú cùng đường nét ngày càng hài hòa. Vẻ ngoài nữ tính, trưởng thành của cô khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn lại những hình ảnh thuở nhỏ từng gắn liền với chương trình truyền hình đình đám. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Nếu trước đây, cô bé ghi dấu ấn bằng những biểu cảm tinh nghịch và nét hồn nhiên của trẻ thơ, hiện tại, con gái Mạnh Trường lại gây thiện cảm với phong thái tự tin, dịu dàng và phong cách riêng ở tuổi mới lớn. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Mạnh Trường là người thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con trên mạng xã hội. Qua những bức ảnh được nam diễn viên đăng tải, khán giả có thể thấy Phương Linh ngày càng trưởng thành. Cô cũng được nhận xét có nhiều đường nét trên khuôn mặt giống bố. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Phương Linh còn dần bộc lộ những sở thích và năng khiếu riêng. Bên cạnh việc học văn hóa, cô yêu thích nhiều lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, chơi đàn piano, diễn xuất và nhảy múa. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Mạnh Trường từng chia sẻ quan điểm nuôi dạy con theo hướng tôn trọng sở thích cá nhân, để con tự do trải nghiệm và tìm ra niềm đam mê thực sự thay vì chịu áp lực phải nối nghiệp bố. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Trong gia đình, Phương Linh còn đảm nhận vai trò chị cả của hai em. Từ cô bé thường xuyên quấn quýt, làm nũng bố trên truyền hình, Chíp ngày nào giờ đã lớn khôn hơn, từng bước hình thành sự tự lập và ý thức trách nhiệm của người chị. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Ở tuổi 17, Phương Linh đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Từ cô bé Chíp đáng yêu của Bố ơi mình đi đâu thế đến thiếu nữ Phương Linh ở tuổi 17, hành trình trưởng thành của con gái Mạnh Trường khiến nhiều khán giả thích thú. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Bé Chip cùng em trai đánh đàn và hát. Clip: FB Nguyen Manh Truong