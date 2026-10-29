[GALLERY] Con gái Khánh Thi - Phan Hiển múa ballet, uốn dẻo chuyên nghiệp ở tuổi lên 3

Lisa, con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển nhận nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong những đoạn video, hình ảnh tập múa ballet. Những hình ảnh đời thường của cô bé nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng phong thái tự tin khi làm quen với bộ môn nghệ thuật này. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Dù mới 3 tuổi, Lisa đã bộc lộ sự hào hứng khi thực hiện các động tác theo hướng dẫn của giáo viên. Từ cách tạo dáng, giữ tư thế đến biểu cảm khi tập luyện, cô bé đều mang đến những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, khiến nhiều người nhận xét Lisa có tố chất nghệ thuật và đúng chuẩn “con nhà nòi”. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Bên cạnh khả năng vận động linh hoạt, Lisa còn chiếm cảm tình nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Trên trang cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển nhiều lần đăng tải hình ảnh, video Lisa nhún nhảy theo nhạc hoặc thử sức với những động tác uốn dẻo. Trong các đoạn clip trước đó, cô bé diện trang phục màu hồng, chăm chú làm theo hướng dẫn và từng bước làm quen với các bài tập ballet. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Lisa vốn được nhận xét là nhóc tì hiếu động, thích chạy nhảy và khám phá mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, khi bước vào giờ học múa, cô bé lại có những khoảnh khắc tập trung đáng ngạc nhiên. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Phan Hiển từng chia sẻ vợ chồng anh đã cho con gái út làm quen với một số lớp năng khiếu trong khoảng hai tháng. Bên cạnh ballet, Lisa còn được trải nghiệm hiphop, dancesport và catwalk. Việc tiếp xúc với nhiều hoạt động khác nhau giúp cô bé có thêm cơ hội khám phá sở thích, đồng thời phát triển khả năng vận động và sự tự tin ngay từ nhỏ. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Theo chia sẻ của Phan Hiển, Lisa có khả năng cảm nhận âm nhạc khá tốt và đặc biệt yêu thích những bộ môn có tiết tấu sôi động. Cô bé cũng được nhận xét là dạn dĩ, cởi mở và không ngại tiếp xúc với người lạ. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Dù đều là những gương mặt nổi bật trong làng dancesport Việt Nam, Khánh Thi và Phan Hiển không đặt nặng việc đào tạo con gái trở thành vũ công chuyên nghiệp từ sớm. Thay vào đó, cả hai mong muốn Lisa được thử sức với nhiều bộ môn, rèn luyện thể chất và tìm thấy niềm vui trong quá trình học tập. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Lisa tên thật là Thùy Linh, sinh tháng 9/2023 và là con thứ ba của Khánh Thi – Phan Hiển. Cô bé được bố mẹ đặt biệt danh theo tên nữ ca sĩ Lisa của nhóm BLACKPINK, thần tượng mà hai anh chị Kubi và Anna yêu thích. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Với lợi thế có bố mẹ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao, Lisa có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien

Bé Lisa thể hiện năng khiếu xoạc ngang khi học múa. Clip: FB Khanh Thi Phan Hien