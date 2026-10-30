[GALLERY] Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh 11 tuổi xinh xắn, cá tính

Nhân dịp sinh nhật con gái Huỳnh Viann, Hà Kiều Anh gửi lời chúc: “Mừng sinh nhật tuổi 11 của cô công chúa nhỏ, mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, vui vẻ, học hành chăm ngoan và ngày càng tự tin, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được trái tim ấm áp, nhân hậu của mình”.

Nhớ lại những năm trước, Hà Kiều Anh viết: “Mới ngày nào con còn bé xíu, mỗi dịp sinh nhật mẹ lại tất bật chọn chủ đề này, trang trí kiểu kia cho con”. Hà Kiều Anh cho biết hiện tại con gái đã có thể tự chọn màu tóc, trang phục, lên ý tưởng và quyết định mọi thứ cho ngày sinh nhật.

Bên cạnh sự trưởng thành, Viann còn bộc lộ cá tính rõ nét. Hà Kiều Anh nhận xét: “Đằng sau vẻ ngoài hiền dịu ấy lại là một cô gái vô cùng cá tính và quyết đoán. Một khi con đã có chính kiến thì chẳng ai dễ dàng lay chuyển được, kể cả mẹ! Nhiều lúc cũng đau đầu, nhức óc lắm”.

Hà Kiều Anh còn cho biết con gái sự chăm chỉ, kiên trì. Cô chia sẻ: “Mẹ thương nhất là con luôn chăm chỉ, kiên trì với những gì mình học, mình đam mê… dù là môn nào con đều cố gắng theo đuổi đến cùng”.

Viann có những sở thích khiến Hà Kiều Anh bất ngờ, trong đó có bóng đá, bóng rổ và bơi lội. Hà Kiều Anh hài hước hỏi con: “Làm con gái mà suốt ngày mê bóng đá, bóng rổ, bơi lội… là sao hả Viann”.

Mái tóc dài, gương mặt thanh tú khiến con gái Hà Kiều Anh trông dịu dàng ở tuổi 11.

Viann có nhiều nét đẹp thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng.

Từ ngoại hình hiện tại, một số người còn dự đoán Viann có thể nối gót Hà Kiều Anh tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi. Nhiều năm qua, cô tập trung kinh doanh, chăm lo gia đình nhỏ cùng doanh nhân Huỳnh Trung Nam.

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