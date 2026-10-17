[GALLERY] Con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng hóa nàng thơ nhí giữa Ô Trấn

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 38, Đông Nhi có chuyến du lịch đáng nhớ bên ông xã Ông Cao Thắng và hai con gái. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tại Thượng Hải và Hàng Châu, Trung Quốc. Không cần những bữa tiệc cầu kỳ, chuyến đi cùng những người thân yêu đã trở thành món quà ý nghĩa đối với giọng ca Bad boy. Ảnh: FB Winnie Hannie

Trong hành trình khám phá Trung Quốc, gia đình Đông Nhi – Ông Cao Thắng còn ghé thăm Ô Trấn, địa điểm nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, những con đường ven sông thơ mộng và kiến trúc mang đậm dấu ấn phương Đông. Tại đây, bé Winnie được bố mẹ ghi lại bộ ảnh đáng yêu, nổi bật giữa khung cảnh thanh bình và đầy chất thơ. Ảnh: FB Winnie Hannie

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Winnie gây ấn tượng với mái tóc xoăn dày hơi xù tự nhiên, kết hợp cùng kiểu mái bằng ngộ nghĩnh. Phần tóc được buộc gọn lệch sang một bên, điểm xuyết chiếc nơ trắng xinh xắn. Cách tạo kiểu vừa điệu đà vừa phù hợp với lứa tuổi giúp cô bé trông như một nàng thơ nhỏ bước ra từ những trang truyện cổ tích. Ảnh: FB Winnie Hannie

Giữa không gian nên thơ của Ô Trấn, Winnie chỉ đứng tạo dáng nhẹ nhàng hoặc để lộ những biểu cảm tự nhiên. Chính sự hồn nhiên, đáng yêu ấy lại trở thành điểm nhấn của bộ ảnh. Ảnh: FB Winnie Hannie

Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ, Winnie nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét cô bé sở hữu những đường nét hài hòa, vừa có nét duyên dáng của mẹ Đông Nhi, vừa mang vẻ đáng yêu của bố Ông Cao Thắng. Ảnh: FB Winnie Hannie

Càng lớn, ái nữ nhà cặp đôi càng bộc lộ nét xinh xắn, điệu đà và thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Winnie Hannie

Theo dõi những hình ảnh trên trang cá nhân của gia đình, khán giả dễ dàng nhận thấy Winnie có phong cách thời trang đa dạng. Từ trang phục đi chơi, đi học đến những bộ đồ dự sự kiện hay quần áo mặc ở nhà, cô bé đều được bố mẹ lựa chọn kỹ lưỡng. Ảnh: FB Winnie Hannie

Là người mẹ yêu thích cái đẹp, Đông Nhi thường dành sự quan tâm cho diện mạo của con gái. Winnie xuất hiện trong nhiều bộ trang phục được phối hợp chỉn chu, với những món đồ mang phong cách thời trang trẻ em hiện đại. Một số thiết kế đến từ các thương hiệu có tiếng cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài nổi bật cho nhóc tỳ. Ảnh: FB Winnie Hannie

Đông Nhi còn thường xuyên biến tấu kiểu tóc cho con gái. Khi thì tóc buộc gọn với nơ xinh, lúc lại là những lọn xoăn bồng bềnh giúp diện mạo thêm ngọt ngào. Sự chăm chút tỉ mỉ này khiến Winnie luôn có vẻ ngoài mới mẻ trong những bức ảnh gia đình, đồng thời làm nổi bật nét đáng yêu của cô bé. Ảnh: FB Ông Cao Thắng

Bộ ảnh tại Ô Trấn một lần nữa cho thấy sức hút của Winnie – cô bé thường xuyên trở thành tâm điểm trong những chuyến đi cùng bố mẹ. Ảnh: FB Ông Cao Thắng

Biểu cảm nhí nhảnh đáng yêu của bé Winnie. Clip: FB Winnie Hannie