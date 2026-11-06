[GALLERY] Con gái Đoan Trang vóc dáng cao lớn như thiếu nữ ở tuổi 12

Những hình ảnh ca sĩ Đoan Trang chia sẻ bên con gái tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong khung hình chụp cùng mẹ, bé Sol gây chú ý với ngoại hình cao ráo, đôi chân thon dài và vóc dáng có phần vượt trội so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: FB Doan Trang

Bé Sol tên thật là Angeline, sinh năm 2014, là con gái đầu lòng của ca sĩ Đoan Trang và ông xã người Thụy Điển. Dù mới bước sang tuổi 12, cô bé đã sở hữu diện mạo phổng phao, gương mặt xinh xắn cùng thần thái tự tin. Ảnh: FB Doan Trang

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao, con gái Đoan Trang còn được khen ngợi nhờ làn da trắng hồng khỏe khoắn, đôi chân dài và đường nét gương mặt hài hòa. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, Sol đều nhận được nhiều bình luận tích cực. Ảnh: FB Doan Trang

Một trong những yếu tố được nhiều người nhắc đến khi nói về ngoại hình nổi bật của Sol chính là gen di truyền từ bố mẹ. Trong khi Đoan Trang từng hài hước tự nhận mình có chiều cao khiêm tốn thì ông xã người Thụy Điển của nữ ca sĩ lại sở hữu chiều cao gần 2 m. Có lẽ lợi thế hình thể từ bố đã góp phần giúp Sol có được đôi chân dài và vóc dáng cao ráo đáng ngưỡng mộ. Ảnh: FB Doan Trang

Với ngoại hình nổi bật, Sol được nhiều khán giả kỳ vọng có thể trở thành siêu mẫu trong tương lai. Sol được nhận xét thông thạo ba thứ tiếng, có nền tảng thuận lợi để phát triển trong môi trường quốc tế. Ảnh: FB Doan Trang

Bên cạnh ngoại hình, con gái Đoan Trang còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là ca hát. Nữ ca sĩ từng chia sẻ nhận thấy con có khả năng cảm thụ âm nhạc từ nhỏ nên thường xuyên hướng dẫn, dạy Sol luyện tập và bồi đắp giọng hát mỗi ngày. Âm nhạc cũng là một trong những hoạt động được cô bé yêu thích. Ảnh: FB Doan Trang

Khi mới 5-6 tuổi, Sol từng có dịp kết hợp cùng mẹ trong MV Hôm nay mẹ trực đêm. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tiếp xúc với nghệ thuật của Sol. Ảnh: FB Doan Trang

Hiện tại, gia đình tạo điều kiện để Sol khám phá và phát triển nhiều năng khiếu khác nhau như ca hát, chơi đàn, nhảy múa. Thay vì định hướng con theo một con đường cố định, Đoan Trang lựa chọn đồng hành, khuyến khích và để con tự do trải nghiệm. Nữ ca sĩ mong muốn Sol có thể tìm ra đam mê thực sự và tự quyết định nghề nghiệp khi trưởng thành. Ảnh: FB Doan Trang

Sol hiện theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM. Cô bé có sở thích khám phá những điều mới mẻ, tìm hiểu các nền văn hóa và trải nghiệm cuộc sống. Vì vậy, vợ chồng Đoan Trang thường xuyên đưa con đi du lịch khắp các vùng miền trong nước, đồng thời tổ chức những chuyến đi nước ngoài để con có thêm cơ hội mở rộng hiểu biết. Ảnh: FB Doan Trang

Ở tuổi 12, bé Sol đang sở hữu nhiều lợi thế từ ngoại hình, khả năng ngôn ngữ đến năng khiếu nghệ thuật. Ảnh: FB Doan Trang

Đoan Trang và con gái chơi bowling. Clip: FB Doan Trang