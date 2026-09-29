[GALLERY] Chi tiết 'xế nổ' Yamaha Ténéré 700 lột xác phong cách flat-track

Lấy cảm hứng từ mẫu xe đua flat-track YZ450F của đội đua Yamaha Estenson Racing, dự án của xưởng độ Rough Crafts tại Đài Loan đã biến một chiếc cào cào Adventure thành cỗ máy đua Flat Tracker thuần túy

. Đáng chú ý, tổng khối lượng của YenereZ 700 FT độ từ Yamaha Tenere 700 được cắt giảm tới 47 kg, từ mức 205 kg nguyên bản xuống chỉ còn 158 kg khi đổ đầy nhiên liệu và chất lỏng.

Ý tưởng bắt đầu khi Winston Yeh, người đứng đầu Rough Crafts, thực hiện bản dựng đồ họa kết hợp giữa YZ450F và Tenere 700. Dự án nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ Yamaha Đài Loan thông qua việc cung cấp chiếc xe nguyên mẫu, kết hợp cùng quá trình chế tạo thực tế do Faber Studio đảm nhiệm.

Để tối ưu hóa trọng lượng, phần khung phụ bằng thép phía sau của bản độ Tenere 700 địa hình mới này đã bị loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng khung phụ nhôm lấy từ YZ450F.

Đơn vị JZO Crafts chế tạo riêng một bình xăng nhôm thủ công gá trực tiếp lên khung xe, vừa đóng vai trò nâng đỡ bộ vỏ nhựa phong cách YZ vừa tối ưu không gian dù dung tích chỉ dừng lại ở mức 6,8 lít.

Hệ thống treo của bản độ được tinh chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thể loại đua flat-track. Cặp phuộc trước Ohlins RXF48S tùy chỉnh được hạ độ cao, trong khi giảm xóc sau nguyên bản của Tenere được giữ lại nhưng kết hợp với hệ thống liên kết mới để hạ thấp trọng tâm phần đuôi xe.

YenereZ 700 FT sử dụng bộ vành chuyên dụng Roland Sands Design Traction và Hammer, đi kèm hệ thống phanh hiệu năng cao đến từ thương hiệu Beringer.

Khối động cơ 2 xi-lanh song song CP2 dung tích 689 cc nguyên bản của Tenere 700 vẫn được giữ lại. Tuy nhiên, hệ thống xả được làm mới hoàn toàn với thiết kế ống xả kép bố trí dạng cao - thấp đối xứng, phù hợp với tổng thể bộ vỏ YZ.

Những chi tiết bổ sung khác cho bản độ YenereZ 700 FT bao gồm lọc gió DNA, đĩa tải KCT chế tạo riêng, sên RK đen-vàng và đồng hồ đo tốc độ GPS từ KOSO. Mức giá chi tiết phụ kiện đồ chơi được "đắp lên" mẫu xe môtô địa hình này hiện chưa được xưởng độ Rough Crafts công bố.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô Yamaha Tenere 700 mới.