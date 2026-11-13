[GALLERY] Chi tiết VinFast VF 5 2026 từ 460 triệu đồng, lăn bánh tới 370 km

Theo đó, VinFast VF 5 mới được phân phối với hai phiên bản riêng biệt nhằm tối ưu hóa nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Phiên bản VF 5 Green hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải có giá niêm yết từ 460 triệu đồng, đi kèm phạm vi di chuyển 320 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, phiên bản VF 5 Premium phục vụ nhóm khách hàng cá nhân có giá bán 540 triệu đồng (đã bao gồm pin) và đạt tầm hoạt động dự kiến lên tới 370 km theo tiêu chuẩn NEDC. Đối với bản Premium, người mua có thể lựa chọn các tùy chọn màu sơn ngoại thất nâng cao với mức chi phí bổ sung là 8 triệu đồng.

Ở lần lên đời này, VinFast VF 5 sở hữu thông số chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.595 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu xe mới dài hơn 20 mm, rộng hơn 49 mm và cao hơn 17 mm, hứa hẹn mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn đôi chút.

Ngoại hình VF 5 mới được làm mới theo hướng hiện đại và sắc sảo hơn. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng hạ thấp và tạo hình thanh mảnh. Phía sau, cụm đèn hậu cùng cản sau cũng được tinh chỉnh lại đường nét. Riêng phiên bản cao cấp Premium được trang bị hệ thống chiếu sáng công nghệ LED kết hợp cùng bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch sơn phối hai tông màu thể thao.

Bước vào bên trong, không gian cabin của VF 5 mới đã được bố trí lại khu vực bảng táp-lô theo hướng tối giản và thực dụng hơn. Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng kích thước 10 inch. Khu vực bệ tì tay trung tâm được tái thiết kế để tích hợp thêm đế sạc điện thoại không dây tiện lợi cùng các hộc chứa đồ mới.

Mẫu xe mới đã chính thức loại bỏ cần phanh tay cơ truyền thống, giúp khu vực điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng và cao cấp hơn. Danh sách trang bị an toàn và tiện nghi trên xe được bổ sung hệ thống điều hòa tự động và 6 túi khí.

Cung cấp sức mạnh cho VF 5 bản nâng cấp là mô tơ điện cho công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm, đi kèm 4 chế độ phanh tái sinh giúp tối ưu hóa khả năng thu hồi năng lượng và cảm giác lái trong đô thị.

Cải tiến giá trị nhất trên VinFast VF 5 mới nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng. Hãng xe Việt đã nâng dung lượng pin khả dụng của xe lên mức 43 kWh, giúp kéo dài quãng đường di chuyển tối đa lên 370 km mỗi lần sạc đầy (chuẩn NEDC).

Bộ pin của Vinfast VF 5 thế hệ mới đi kèm chính sách bảo hành chính hãng trong thời hạn 8 năm. Về khả năng sạc, xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh một chiều (DC) với công suất tối đa 60 kW và sạc xoay chiều (AC) tối đa 6,6 kW.

Video: Đánh giá Vinfast VF5 sau 1 năm dùng mẹo.