[GALLERY] Chi tiết Toyota RAV4 2027 nâng cấp khả năng off-road, giá tăng nhẹ

Toyota vừa công bố giá bán và thông số kỹ thuật của RAV4 2027 tại thị trường Mỹ. Theo đó, mẫu SUV này được điều chỉnh tăng giá trên toàn bộ các phiên bản, trong khi biến thể Woodland có những cải tiến đáng kể nhằm nâng cao khả năng di chuyển ngoài đường nhựa.

Toyota RAV4 Hybrid 2027 có giá khởi điểm 33.895 USD, đã bao gồm phí vận chuyển 1.595 USD. Mức giá cơ bản trước phí tăng 400 USD so với đời 2026. Trong khi đó, RAV4 Plug-in Hybrid có giá từ 43.695 USD, tăng 600 USD ở phiên bản tiêu chuẩn trước khi tính phần điều chỉnh phí vận chuyển.

Đáng chú ý, phí vận chuyển cũng tăng thêm 145 USD so với năm trước, khiến tổng mức tăng đối với bản RAV4 Hybrid tiêu chuẩn lên khoảng 545 USD. Tùy chọn dẫn động bốn bánh AWD trên các phiên bản hybrid dẫn động cầu trước cũng tăng từ 1.400 USD lên 1.600 USD.

Riêng RAV4 Woodland Hybrid 2027 có giá 40.655 USD, đã bao gồm phí vận chuyển. Mức giá cao hơn đi kèm những nâng cấp về hệ thống treo và trang bị phục vụ vận hành địa hình.

Thay đổi nổi bật nhất trên phiên bản Woodland là khoảng sáng gầm tăng lên khoảng 231 mm, cao hơn phần lớn các phiên bản RAV4 khác, ngoại trừ GR Sport. Để đạt được mức nâng này, Toyota đã điều chỉnh lò xo, giảm xóc và các bộ phận chặn hành trình của hệ thống treo.

Ngoài ra, RAV4 Woodland 2027 còn được trang bị cản trước thiết kế khỏe khoắn hơn, lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ xe bán tải, mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp địa hình, đèn sương mù LED Rigid Industries và móc kéo phía sau.

Các phiên bản sử dụng hệ dẫn động AWD cũng được bổ sung hệ thống Multi-Terrain Select, thay thế chế độ Trail trước đây. Chế độ Snow được tích hợp vào cùng cụm điều khiển chế độ lái, thay vì sử dụng công tắc riêng biệt như trên đời trước.

Tuy nhiên, những nâng cấp phục vụ vận hành địa hình cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của phiên bản Woodland Plug-in Hybrid. Theo công bố, mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 37 mpg, tương đương khoảng 6,36 lít/100 km, cùng phạm vi chạy thuần điện 46 dặm (khoảng 74 km), giảm so với mức 49 dặm (79 km) của đời 2026.

Trong khi đó, Toyota RAV4 SE Plug-in Hybrid vẫn là phiên bản có phạm vi chạy điện dài nhất trong dòng sản phẩm, đạt 52 dặm (khoảng 84 km), nhờ cấu hình nhẹ hơn và ít tập trung vào khả năng off-road.

Theo kế hoạch, các phiên bản của mẫu xe SUV Toyota RAV4 Hybrid 2027 sẽ có mặt tại đại lý Mỹ trước khi kết thúc năm 2026, trong khi dòng Plug-in Hybrid dự kiến được phân phối từ đầu năm 2027.

Video: Giới thiệu mẫu xe mẫu xe SUV Toyota RAV4 Hybrid 2027.