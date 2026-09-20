[GALLERY] Chi tiết Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc nhất khảm vỏ bào ngư

Lấy cảm hứng từ chim ruồi, Rolls-Royce vừa công bố Phantom Hummingbird. Đây là một phiên bản "hàng thửa" dựa trên Phantom Extended trục cơ sở dài, được đặt hàng bởi một khách hàng người vợ của mình. Phantom Hummingbird là chiếc Rolls-Royce đầu tiên được chế tạo với kỹ thuật khảm vỏ bào ngư.

Phantom Humminbird được đặt hàng thông qua Private Office Dubai, trung tâm của Rolls-Royce thường chịu trách nhiệm cho những chiếc xe độc ​​nhất vô nhị mang tính cá nhân nhất từ trước tới nay của hãng. Yêu cầu đặt ra cho chiếc xe phản ánh sự tập trung đó và hướng đến việc chế tạo một chiếc xe hoàn toàn dựa trên ký ức của một người phụ nữ.

Bào ngư không có đặc tính giống như gỗ dán hay thậm chí là xà cừ. Nó dễ vỡ, màu sắc thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn. Các nghệ nhân của Rolls-Royce đã mất hơn 9 tháng để tìm ra cách cắt và gắn nó trước khi hoàn thiện tác phẩm cuối cùng trong vòng 45 giờ.

Trước đây, Rolls-Royce đã đẩy mạnh cá nhân hóa với dự án Nightingale Phantom độc nhất vô nhị và Hummingbird cũng đi theo logic tương tự, để câu chuyện của một khách hàng duy nhất định hình toàn bộ quá trình chế tạo. Việc sử dụng các vật liệu tự nhiên trong nội thất theo cách này đòi hỏi thời gian và công sức thực sự để đạt được sự hoàn hảo.

Mỗi họa tiết chim ruồi trên bàn dã ngoại và tấm ốp Thác nước phía sau được tạo nên từ 53 mảnh vỏ bào ngư riêng lẻ, được ghép lại sao cho đôi cánh chim phản chiếu ánh sáng khác nhau tùy thuộc vào vị trí ngồi.

Họa tiết thực vật đi kèm sử dụng 84 mảnh để tạo thành những bông hoa mà chim ruồi dường như đang ghé thăm. Rolls-Royce đã lựa chọn chim ruồi một cách có chủ đích, mô tả nó là "biểu tượng của niềm vui, sự kiên cường và khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong mọi khoảnh khắc."

Bên ngoài, Hummingbird khoác lên mình lớp sơn hai tông màu Wildberry và White Sands với hình vẽ chim ruồi được vẽ tay, phản chiếu họa tiết khảm gỗ bên trong. Đây là trường hợp hiếm hoi khi tác phẩm nghệ thuật bên ngoài và kỹ thuật chế tác cabin cùng kể một câu chuyện.

Với Phantom Hummingbird, Rolls-Royce tiếp tục sử dụng những chiếc xe đặt hàng đặc biệt này như một phòng thí nghiệm thực tế cho các kỹ thuật mà thông thường sẽ không bao giờ được chấp thuận trong kinh doanh. Vỏ bào ngư, các quy trình chế tác gỗ 8.000 giờ, lá vàng, thậm chí cả sơn lấy cảm hứng từ ngọc trai...

Với Private Office được mở ở khắp nơi trên thế giới, trong tương lai dự kiến sẽ có nhiều mẫu xe sử dụng vỏ bào ngư, hoặc những chất liệu độc đáo tương tự, khi các khách hàng đặt riêng thúc đẩy các nghệ nhân của thương hiệu tiến xa hơn.

Video: Giới thiệu Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc nhất vô nhị.