[GALLERY] Chi tiết Mitsubishi ASX VR-e mới - SUV điện mạnh tới 459 mã lực

Thay vì tự phát triển và sản xuất một mẫu xe điện hoàn toàn mới, thương hiệu Nhật Bản lại hợp tác với nhà sản xuất iPhone Foxconn đến từ Đài Loan, đưa một phiên bản đổi tên của Foxtron Bria mang tên ASX VR-e, mẫu xe điện này ban đầu sẽ được phân phối tại thị trường Úc và có nhiều điểm khác biệt so với những mẫu xe Mitsubishi trước đây.

Điểm nổi bật nhất của Mitsubishi ASX VR-e nằm ở hệ truyền động. Tất cả các phiên bản đều sử dụng bộ pin lithium-ion có dung lượng 57,7 kWh, tương đối nhỏ so với mặt bằng chung của thị trường xe điện hiện nay. Các phiên bản LS, Aspire và Exceed được trang bị 1 mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất tối đa 229 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Với cấu hình này, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây, một kết quả khá ấn tượng. Đối với những khách hàng muốn có hiệu suất vận hành cao hơn, Mitsubishi cung cấp phiên bản GSR cao cấp nhất. Phiên bản này sở hữu 2 mô-tơ điện, nâng tổng công suất lên 459 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm.

Những thông số này vượt qua cả Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR vốn là mẫu xe phiên bản đặc biệt chỉ được bán tại thị trường Anh với công suất tối đa 440 mã lực và mô-men xoắn cực đại 559 Nm. Nhờ đó, ASX VR-e có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Mitsubishi cho biết cả 4 phiên bản của ASX VR-e đều có các chế độ lái Eco, Comfort và Sport. Riêng trên bản GSR, chế độ Sport có khả năng tự động điều chỉnh phân bổ công suất giữa cầu trước và cầu sau theo tỷ lệ 50:50 hoặc 30:70.

Thông số phạm vi hoạt động của ASX VR-e hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, với bộ pin tương đối nhỏ, người dùng không nên kỳ vọng xe có thể di chuyển xa hơn đáng kể so với mức 400 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Khả năng sạc của xe cũng chưa thực sự nổi bật. Công suất sạc nhanh DC tối đa của xe chỉ đạt 134 kW trong khi sạc chậm AC bị giới hạn ở mức 6,6 kW.

Do được phát triển trực tiếp từ Foxtron Bria - mẫu xe có thiết kế do hãng Pininfarina thực hiện, ASX VR-e sở hữu diện mạo khác biệt so với những mẫu Mitsubishi từng xuất hiện trước đó. Đây không hẳn là điều bất lợi bởi thiết kế của mẫu SUV điện này mang phong cách hiện đại và có phần đậm chất châu Âu.

Khoang lái được trang bị màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch và vô lăng thiết kế thể thao. Những trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống đèn viền nội thất tùy chỉnh, camera quan sát toàn cảnh, ghế bọc da hoặc nỉ (tùy phiên bản) và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động.

Một số khách hàng có thể dè dặt khi lựa chọn mẫu Mitsubishi thực chất được phát triển từ xe điện của một thương hiệu Đài Loan chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất ô tô. Do đó, để tăng sự yên tâm cho khách hàng, Mitsubishi cung cấp chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km cho ASX VR-e.

Thời hạn bảo hành xe có thể được kéo dài lên 10 năm hoặc 200.000 km nếu chủ xe thực hiện đầy đủ các hạng mục bảo dưỡng định kỳ tại đại lý Mitsubishi. Riêng bộ pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, không phụ thuộc vào điều kiện bảo dưỡng nói trên. Giá bán của Mitsubishi ASX VR-e sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Mitsubishi ASX VR-e mới.