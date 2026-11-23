Thương hiệu xe địa hình năng lượng mới iCar (iCaur) của Chery đã chính thức mở bán tại Trung Quốc mẫu V25, sản phẩm thứ ba trong dòng xe V-series của hãng. Mẫu xe này lần đầu tiên được công bố vào tháng 7 sẽ có 4 phiên bản, với giá khuyến mãi trong thời gian có hạn dao động từ 119.800 nhân dân tệ (tương đương 501,5 triệu đồng) đến 149.800 nhân dân tệ (578,7 triệu đồng).

Mẫu xe SUV địa hình iCar V25 2027 mới tiếp tục ngôn ngữ thiết kế “vuông vức” ​​đặc trưng của thương hiệu, chia sẻ dòng thiết kế thẩm mỹ với V23. Xe có cột A thẳng đứng và vòm bánh xe rộng. Xe có năm màu ngoại thất: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Xanh lá cây và Xám mờ.

V25 sở hữu chiều dài 4.636mm (bao gồm cả hộp chứa đồ phía sau), chiều rộng 1.920mm và chiều cao 1.855mm, với chiều dài cơ sở 2.820mm. Xe có khoảng sáng gầm 197mm, góc tiếp cận 30°, góc thoát 28° và góc vượt chướng ngại vật 17°. Phần đuôi xe nổi bật với đèn phanh gắn cao theo kiểu "Lego" và không gian riêng dành cho các hộp đèn sáng tạo.

Hình dáng bên hông được định hình bởi các đường cong mềm mại và đường viền cửa sổ phẳng. Xe được trang bị tay nắm cửa cơ học bán ẩn và bánh xe 21 inch với lốp 265mm. Ngoài ra, tấm ốp cửa sổ trụ D có thể tháo rời, cho phép tùy chỉnh với các phụ kiện như thang hoặc hộp đựng đồ bên hông.

Khoang cabin của iCAUR V25 2027 có ba tùy chọn phối màu gồm be, đen/xám và nâu. Xe sử dụng màn hình trung tâm 15,4 inch, độ phân giải 2.5K, tích hợp chip Qualcomm QCM8538, kết nối mạng 5G, Bluetooth 6.0 và hỗ trợ Apple CarPlay, HiCar cùng Carlink. Các nút điều khiển vật lý vẫn được giữ lại bên dưới màn hình để người dùng thao tác thuận tiện.

Mẫu SUV còn có 41 vị trí chứa đồ trong cabin, dung tích khoang hành lý dao động từ 998-1.549 lít tùy cách bố trí ghế. Ghế hành khách phía trước được trang bị các chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Lưng ghế trước có thể gập phẳng, kết hợp với hàng ghế sau để tạo không gian thư giãn khi cần thiết.

V25 được trang bị hệ thống động cơ 1.5T công suất tối đa 335kW (449 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 505Nm, giúp xe tăng tốc từ 0–100km/h trong khoảng 5 giây. Xe sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) 33,67kWh, có khả năng sạc từ 30% đến 80% trong 15 phút, với phạm vi hoạt động EV CLTC là 210km (~170km WLTP) và phạm vi hoạt động kết hợp vượt quá 1.200km (~972km WLTP).

Về công nghệ hỗ trợ lái, iCAUR V25 sử dụng chip Horizon Journey 6P kết hợp hệ thống Falcon 700+, với sức mạnh tính toán được công bố ở mức 560 TOPS. Hệ thống hỗ trợ lái trong đô thị, trên cao tốc và đỗ xe, đồng thời tích hợp công nghệ tránh chướng ngại vật thông minh AES có khả năng hoạt động ở tốc độ tối đa 135 km/h theo công bố của hãng.

Tại Việt Nam, thương hiệu iCaur cũng đã có mặt với 2 mẫu xe là V23 và V27 nhưng chưa có giá chính thức. Nếu như những mẫu xe này thành công, không ngoại trừ khả năng V25 cũng sẽ về nước để hoàn thành dải sản phẩm V-Series.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV địa hình iCaur V25 2027 mới.