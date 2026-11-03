[GALLERY] Chi tiết Hyundai Elantra N Monochrome bản đặc biệt, sắp mở bán

Hyundai vừa hé lộ một biến thể mới của dòng sedan này mang tên "Elantra N Monochrome". Phiên bản đặc biệt này thay thế lớp sơn sáng màu và các chi tiết điểm xuyết màu đỏ của bản tiêu chuẩn bằng phong cách tinh tế hơn và cực kỳ phấn khích khi cầm lái.

Tại Hàn Quốc, Elantra còn được gọi là Avante. Mặc dù đã có thế hệ mới nhưng Elantra phiên bản hiệu năng cao N vẫn là đời cũ. Đồng nghĩa Elantra N Monochrome này được xem là lời chia tay trước khi Elantra N thế hệ hoàn toàn mới chính thức xuất hiện vào năm 2027.

Hyundai Elantra N Monochrome có sẵn với màu đen Ngọc trai (Abyss Black Pearl) hoặc màu Xanh đặc trưng của thương hiệu (Performance Blue), nhưng hiệu ứng đơn sắc - monochrome thể hiện rõ nét nhất khi chiếc sedan thể thao được hoàn thiện trong lớp sơn đen.

Chủ đề này được thể hiện với bộ mâm rèn mới sơn tối màu, ốp gương chiếu hậu và cánh gió sau phủ sợi carbon, cùng các đường viền ngoại thất tối màu. Diện mạo tối hơn này đã thành công trong việc "làm dịu" một số chi tiết kiểu dáng có phần nổi bật quá mức của Elantra N, chiếc xe trở nên cao cấp và lịch lãm hơn hẳn.

“Elantra N Monochrome nắm bắt bản chất lịch sử đua thể thao của Hyundai N và cam kết với văn hóa hiệu năng cao trong một gói thiết kế được tiết chế,” Joon Park - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng nhóm Quản lý N tại Hyundai Motor Company cho biết.

“Sau khi lắng nghe tiếng nói của khách hàng về một mẫu xe hiệu năng cao được tiết chế hơn, chúng tôi đã giảm bớt các điểm nhấn thị giác và tập trung vào hình khối, kết cấu cũng như vật liệu để tạo ra phiên bản đơn sắc của Elantra N.”

Bên trong khoang cabin, Elantra N Monochrome sở hữu vô-lăng bọc da lộn Alcantara thuần đơn sắc, hoàn thiện với các nút bấm phủ đen. Thậm chí nút NGS (N Grin Shift) — vốn thường có màu đỏ thì nay mang sắc đen.

Chất liệu Alcantara tối màu xuất hiện trên các thành phần khác của buồng lái thể thao. Cách xử lý khoang cabin tối màu này được phá cách bằng một số đường chỉ khâu màu xanh lam và đồ họa màu xanh tương ứng trên màn hình kỹ thuật số kép.

Không có thay đổi cơ khí nào được đề cập, vì vậy Elantra N Monochrome vẫn giữ nguyên động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0 lít sản sinh công suất 287 mã lực và mô-men xoắn cực đại 392 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp dạng tiêu chuẩn. Hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp sẽ là tùy chọn.

Mẫu xe sedan thể thao Hyundai Elantra N Monochrome đặc biệt này cũng đi kèm chế độ lái N, thanh giằng khung gầm phía sau cùng hệ thống hỗ trợ đề pa.

Hyundai Elantra N Monochrome mới chưa công bố giá bán chính thức, xe sẽ chính thức được bán ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này, chi tiết cho các thị trường khác sẽ sớm được công bố.

Video: Giới thiệu Hyundai Elantra N Monochrome thể thao đặc biệt.