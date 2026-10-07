[GALLERY] Chery Stockman công bố thêm thông số, sẽ có thêm phiên bản Jaecoo

Chery đã công bố thêm thông tin chi tiết về mẫu xe bán tải cỡ trung Stockman 2027 sắp ra mắt, đồng thời mở cọc tại thị trường chủ lực Úc. Chery Stockman được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe bán tải hybrid sạc điện (PHEV) dùng máy dầu đầu tiên trên thế giới.

Mẫu xe bán tải này hứa hẹn mang đến công suất và mô-men xoắn dồi dào, đáp ứng nhu cầu của cả những khách hàng khắt khe nhất. Tại thị trường Trung Quốc, xe được biết đến dưới cái tên riêng là Rely Hi800. Như đã tiết lộ trước đó, Chery Stockman sẽ sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L.

Dù hiện vẫn chưa có thông tin về mô-tơ điện hoặc hệ thống truyền động, Chery đã công bố công suất tối đa 476 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Con số này cao hơn 195 mã lực và 103 Nm so với đối thủ Ford Ranger PHEV nhưng thấp hơn 47 mã lực và 200 Nm so với JAC T9 PHEV.

Chery Stockman cũng có phạm vi hoạt động thuần điện tương đương với JAC T9 PHEV và dài hơn Ford Ranger PHEV. Với bộ pin LFP dung lượng 34 kWh, mẫu xe Trung Quốc này có thể di chuyển tối đa 96 km mà không cần dùng động cơ diesel. Con số tương ứng của JAC T9 PHEV và Ford Ranger PHEV lần lượt là 100 km và 45 km.

Chery cũng nhấn mạnh Stockman sử dụng hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo nhíp lá phía sau. Bên cạnh đó là khóa vi sai trên cầu trước, trung tâm và cầu sau. Những chi tiết này cho thấy xe nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ dẫn động 4 bánh 4WD truyền thống với cả động cơ diesel và các mô-tơ điện được bố trí phía trước.

Xe có khả năng kéo tối đa 3.495 kg với rơ-moóc có phanh, 750 kg với rơ-moóc không phanh và khoảng sáng gầm hơn 247 mm. Bên cạnh thông số kỹ thuật khá ấn tượng, Chery Stockman còn tạo điểm nhấn bằng thiết kế ngoại thất mang hơi hướng Ford Bronco. Khoang nội thất cũng đậm chất cơ bắp với các cụm nút bấm cỡ lớn cùng nhiều chi tiết thiết kế mạnh mẽ.

Hãng Chery xác nhận mẫu xe bán tải này sẽ được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch phía sau vô lăng, màn hình thông tin giải trí 15,6 inch và hệ thống âm thanh 14 loa. Các tính năng trợ lái nâng cao (ADAS) cũng xuất hiện trên mẫu xe bán tải Trung Quốc này.

Mặc dù đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, Chery xác nhận thời điểm ra mắt của xe đã bị lùi so với kế hoạch. Thay vì cuối năm 2026, những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng Úc từ tháng 2/2027.

Xe bán tải Chery Stockman được dự đoán sẽ có thêm một phiên bản mang thương hiệu Jaecoo, nhiều khả năng sở hữu thiết kế khác biệt và cao cấp hơn, đồng thời mang đến cảm giác sang trọng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, Chery còn phát triển Tiggo V - một mẫu xe bán tải sử dụng nền tảng khung gầm liền khối với phần mui phía sau có thể tháo rời và được bán dưới thương hiệu Jaecoo. Đây là một phần trong chiến lược tấn công mạnh mẽ vào phân khúc xe bán tải của Chery, trong đó dường như còn có một thương hiệu con mới mang tên Himla.

Video: Xem chi tiết xe bán tải Chery Stockman 2027.