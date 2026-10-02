[GALLERY] Chery Jetour G700 2027 ra mắt 'giống hệt' Toyota Land Cruiser Prado

Chery Jetour Zongheng G700 2027 (tên gọi quốc tế là Jetour G700) - mẫu xe SUV địa hình đã chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc, được trang bị hệ thống lái thông minh Qiankun ADS 5.0 của Huawei. Mẫu xe mới này có giá khởi điểm từ 329.900 nhân dân tệ (khoảng 1,278 tỷ đồng).

Mẫu xe năm 2027 vẫn giữ nguyên kiểu dáng mạnh mẽ, đặc trưng của phiên bản tiền nhiệm, bao gồm cả lốp dự phòng gắn phía sau. Những cập nhật bao gồm thiết kế lưới tản nhiệt gọn gàng hơn, kiểu mâm xe mới và cản trước/sau cùng ốp sườn cùng màu thân xe.

Phần cản trước mới với nhiều mặt phẳng khiến mẫu xe này trông càng giống Toyota Land Cruiser Prado hơn, dù lưới tản nhiệt khác biệt. Chery Jetour G700 2027 nâng cấp vẫn giữ nguyên kích thước 5.198mm (dài) x 2.050mm (rộng) x 1.956mm (cao), với chiều dài cơ sở 2.870mm.

Khoang cabin đã được nâng cấp với vật liệu cao cấp mềm mại và các phối màu mới. Bảng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình “Horizon” khổng lồ 35,4 inch kết hợp với màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K, được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8255.

Các tiện nghi khác bao gồm bộ sạc không dây kép 50W phía trước, tủ lạnh mini và hệ thống âm thanh Lexicon. Xe có các cấu hình chỗ ngồi gồm 5 và 6 chỗ. Ghế trước có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage.

Các mẫu xe 6 chỗ có ghế không trọng lực ở hàng thứ hai, trong khi các mẫu xe 5 chỗ có màn hình giải trí gắn trên trần xe. G700 tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid cắm điện 2.0T với công suất kết hợp 665kW (892 mã lực).

Ba phiên bản với phạm vi hoạt động CLTC 150km (122km WLTP) sử dụng pin LFP 34,13kWh của CATL, trong khi hai phiên bản với phạm vi hoạt động 260km (211km WLTP) sử dụng pin lithium ternary 59,45kWh của CATL.

Khả năng vượt địa hình của Chery Jetour G700 2027 phiên bản nâng cấp được duy trì nhờ bộ vi sai khóa trước/sau, khóa năng lượng trung tâm, các chế độ địa hình và hệ thống treo khí nén.

Mặc dù mới chỉ được ra mắt lần đầu vào năm ngoái, nhưng các cải tiến dành cho G700 lớn tới mức tương đương một đợt facelift của nhiều mẫu xe. Điều này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường xe Trung Quốc, tạo áp lực đòi hỏi các nhà sản xuất phải luôn nâng cấp và ra mắt sản phẩm mới.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV địa hình Chery Jetour G700 2027 mới.