[GALLERY] Châu Bùi - Binz gây bất ngờ dịp Halloween

Halloween năm nay, Châu Bùi tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi cùng bạn trai Binz tái hiện hình ảnh hai cô nàng tóc vàng trong bộ phim hài đình đám White Chicks. Màn hóa trang được đầu tư từ trang phục, kiểu tóc đến biểu cảm của cả hai. Ảnh: Chau Bui

Nhắc đến Halloween, Châu Bùi là một trong những sao Việt được khán giả mong chờ mỗi năm. Cô thường gây ấn tượng với những màn hóa trang công phu, liên tục thay đổi hình ảnh và thử sức với nhiều phong cách khác nhau.

Châu Bùi còn từng khiến khán giả thích thú khi tái hiện hình ảnh các nhân vật trong Hoàn Châu cách cách cùng Binz và Duy Khánh Zhou Zhou. Câu chuyện "tình tay ba" này đã viral cộng đồng mạng năm 2025.

Năm 2024, Châu Bùi cũng từng hóa thân thành nàng Rapunzel trong Tangled, còn Binz góp mặt với tạo hình chú tắc kè Pascal ngồi trên mái tóc của bạn gái.

Châu Bùi còn từng gây chú ý khi hóa thân thành Nữ hoàng Trắng trong bộ phim Alice in Wonderland. Với mái tóc bạch kim, chiếc vương miện cùng lối trang điểm sắc sảo, cô mang đến một phiên bản Nữ hoàng Trắng vừa kiêu sa vừa ma mị.

Hóa thân thành nữ sát thủ Katarina với mái tóc đỏ rực, Châu Bùi mặc trang phục da đen và cặp dao găm đặc trưng của nhân vật.

Cô cũng từng hóa thân thành Lara Croft trong Tomb Raider. Mái tóc tết dài, trang phục đen cùng thần thái sắc lạnh giúp cô tái hiện hình ảnh nữ nhân vật hành động nổi tiếng.

Binz cũng luôn đồng hành cùng Châu Bùi trong những bộ ảnh hóa trang được đầu tư chỉn chu. Bởi vậy, màn xuất hiện chung của cặp đôi luôn là điều khiến nhiều người tò mò mỗi dịp Halloween.

Trở lại Halloween 2026, Châu Bùi và Binz lựa chọn White Chicks, bộ phim hài ra mắt năm 2004 kể về hai đặc vụ FBI cải trang thành hai tiểu thư nhà giàu. Đây cũng là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả.

Đáng chú ý, trước khi công bố bộ ảnh, Châu Bùi đăng tải dòng trạng thái úp mở rằng cô và Binz không còn ở cạnh nhau như một cặp đôi, khiến không ít người hoang mang về chuyện tình cảm của cả hai. Thế nhưng, màn hóa trang thành hai cô gái trong White Chicks sau đó lại khiến nhiều người nhận ra mình vừa bị cặp đôi đánh lừa.

Không dừng lại ở việc diện trang phục giống nhân vật, Châu Bùi và Binz còn tái hiện những phân cảnh hài hước trong phim. Từ biểu cảm đến những động tác tạo dáng, cả hai đều cho thấy sự chịu chơi trong màn hóa trang năm nay.

Sau màn “đánh úp” đầy hài hước, Châu Bùi và Binz một lần nữa khiến khán giả thích thú với sự ăn ý của mình. Bên cạnh những lời khen dành cho bộ ảnh Halloween, người hâm mộ cũng mong chờ một cái kết đẹp cho chuyện tình của cặp đôi.