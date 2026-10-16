[GALLERY] Chàng trai Philippines xếp 1.500 bó tăm hương cầu hôn bạn gái

Giữa không gian được phủ kín bởi những bó tăm hương đỏ rực, chàng trai quỳ gối trước bạn gái trong khoảnh khắc cầu hôn tại làng nghề Quảng Phú Cầu, Hà Nội.

Cô gái không giấu được xúc động trước món quà bất ngờ. Theo phía làng nghề, chàng trai đã liên hệ từ khoảng một tháng trước để chuẩn bị kế hoạch cầu hôn.

Chàng trai trao nhẫn cho bạn gái sau khi nhận được lời đồng ý.

Toàn bộ khu vực được sắp đặt thành hình trái tim, chiếc nhẫn và dòng chữ cầu hôn. Để có thêm các gam màu theo yêu cầu, người dân còn chuẩn bị tăm hương trắng ngà và hồng bên cạnh sắc đỏ truyền thống.

Bạn gái được giữ kín kế hoạch đến phút cuối. Khi đến làng nghề, cô được bịt mắt trước khi được dẫn vào giữa không gian cầu hôn đã chuẩn bị sẵn.

Sau lời cầu hôn, cặp đôi trao nhau cái ôm giữa hình trái tim khổng lồ được tạo nên từ những bó tăm hương.

Cặp đôi có những khoảnh khắc vui vẻ ngay giữa khu vực được chuẩn bị riêng cho màn cầu hôn. Dòng chữ “Will you marry me?” được tạo bằng tăm hương màu trắng ngà nổi bật trên nền đỏ.

Không gian làng nghề vốn đã nổi tiếng với những bó tăm hương xòe như hoa nay càng gây chú ý với cách bài trí nhiều màu sắc. Quảng Phú Cầu là điểm đến quen thuộc của đông đảo du khách quốc tế.

Du khách tới đây còn có thể tìm hiểu một số công đoạn trong nghề làm hương truyền thống. Nghề làm tăm hương tại Quảng Phú Cầu đã có lịch sử khoảng 100 năm.

Những mảng màu rực rỡ từ hàng nghìn bó tăm hương cũng khiến Quảng Phú Cầu trở thành điểm check-in được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi tới Hà Nội.

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