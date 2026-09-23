[GALLERY] Ceer Exobot ra mắt bộ đôi ôtô điện 'siêu ngầu', như xe viễn tưởng

Sau nhiều năm hứa hẹn và thử nghiệm, thương hiệu Ceer do Ả-Rập Xê-Út phát triển đã giới thiệu bộ đôi ôtô điện mang thiết kế táo bạo, trông giống xe ý tưởng hơn là các sản phẩm thương mại. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn có thật và sẽ được sản xuất tại một nhà máy chuyên dụng ở King Abdullah Economic City.

Mẫu xe mới có tên Ceer Exobot, sẽ được bán với hai kiểu dáng sedan và SUV. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến không ít mẫu xe điện táo bạo ra mắt từ các công ty mới thành lập. Đáng tiếc là nhiều mẫu trong số đó cuối cùng không được đưa vào sản xuất đại trà.

Tuy nhiên, Ả-Rập Xê-Út chắc chắn có đủ nguồn lực để đảm bảo các mẫu xe Ceer thực sự xuất hiện trên đường phố địa phương dù việc thuyết phục người dân trong nước mua chúng có thể là một thách thức. Cả hai phiên bản sedan và SUV của Ceer Exobot đều nổi bật so với những mẫu xe thương mại khác nhờ kính chắn gió dốc sâu, gần như phẳng hoàn toàn và nối liền với nắp ca-pô.

Theo Ceer, Exobot sở hữu kính chắn gió lớn nhất từng được trang bị trên một mẫu xe thương mại với chiều dài 2,4 m. Cả hai phiên bản đều có cụm đèn pha và đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh. Trong khi đó, phiên bản SUV được trang bị cản trước/sau mang vẻ ngoài chắc chắn hơn.

Hai mẫu xe điện của Ceer cũng có kích thước rất lớn. Bản sedan sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.260 x 2.100 x 1.430 mm. Trong khi đó, phiên bản SUV ngắn hơn một chút với 3 con số tương ứng là 5.020 x 2.100 x 1.690 mm. Cả hai đều sử dụng cửa kiểu cánh chim, lấy cảm hứng từ loài chim ưng Shahin.

Ceer không tự phát triển Exobot một mình. Thương hiệu này được thành lập dưới hình thức liên doanh với tập đoàn công nghệ Foxconn chuyên lắp ráp iPhone. Ngoài ra, xe Ceer còn được cho là đang sử dụng hệ truyền động điện của BMW.

Exobot sử dụng 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm ở phiên bản cao cấp nhất. Nhờ đó, bản sedan có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,1 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Bản SUV chậm hơn một chút nhưng vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,4 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Ban đầu, Exobot sẽ được bán với số lượng giới hạn dưới dạng phiên bản First Edition. Phiên bản này có công suất tối đa 850 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Sức mạnh này cho phép bản sedan tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,6 giây trong khi SUV cần 2,9 giây. Exobot sử dụng cụm pin 112 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 670 km ở phiên bản sedan và 560 km ở phiên bản SUV.

Nhờ hệ thống điện 800V, thời gian sạc từ 10-80% được cho là chưa tới 30 phút. Các trang bị đáng chú ý khác trong nội thất gồm màn hình 48 inch kéo dài trên đỉnh mặt táp-lô, màn hình thông tin giải trí trung tâm 10,4 inch và màn hình 8 inch dành cho hành khách phía sau.

Xe cũng có vô lăng hình chữ nhật, trợ lý giọng nói tích hợp AI tiên tiến và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Ceer cũng hứa hẹn khả năng tự lái không cần thao tác tay với chức năng dẫn đường từ điểm này tới điểm khác.

Thông tin về giá bán của Ceer Exobot hiện vẫn chưa được xác nhận. Ceer sẽ tiếp tục giới thiệu thêm 5 mẫu xe khác trong giai đoạn từ năm 2028 đến 2030. Ban đầu, công ty chỉ dự định sản xuất xe điện, nhưng sau đó đã điều chỉnh kế hoạch để bổ sung cả xe hybrid sạc điện và xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường.

Video: Ceer Exobot ra mắt bộ đôi ôtô điện "siêu ngầu".