[GALLERY] Cảnh tháo dỡ nhà cửa trên phố Giải Phóng

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không khí giải phóng mặt bằng đang diễn ra khẩn trương trên đường Giải Phóng, đoạn qua nhiều phường ở Hà Nội.

Nhiều căn nhà từng là nơi sinh sống, kinh doanh của người dân đang dần được tháo dỡ, mở đường cho Dự án Trục không gian Quốc lộ 1.

Nhiều hộ dân, hộ kinh doanh tranh thủ thanh lý hàng hoá để nhường đất cho dự án trọng điểm của Hà Nội.

Các hộ dân cơ bản đều ủng hộ dự án đường huyết mạch phía nam của Hà Nội. Chủ nhà cho biết mức bồi thường đã được xác định và đồng ý. Ngoài việc thanh lý hàng hoá, nhiều nhà đã chuyển đồ đạc để chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

Máy xúc cùng các thiết bị chuyên dụng đã được đưa đến hiện trường để hỗ trợ phá dỡ những công trình nằm trong phạm vi dự án. Một số căn nhà đã được tháo dỡ.

Việc di chuyển được thực hiện từng bước nhằm sớm hoàn tất bàn giao, tạo điều kiện để lực lượng chức năng triển khai phá dỡ công trình. Không chỉ nhà ở, nhiều cơ sở kinh doanh dọc tuyến đường cũng đã đóng cửa, chuyển hàng hóa và chuẩn bị trả lại mặt bằng.

Việc giải phóng mặt bằng trên đường Giải Phóng nằm trong quá trình triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1. Tuyến đường có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Theo phương án thiết kế, tuyến đường có mặt cắt rộng 90 m, bố trí 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành, mỗi bên 3 làn. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/h. Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2027.

Riêng đoạn tuyến dài khoảng 1,5 km qua phường Phương Liệt có 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng. Dự án cũng tác động đến 3 khu tập thể cũ 5 tầng với 195 căn hộ, một khu tập thể 2 tầng gồm 20 căn hộ và khoảng 42.667,2 m² đất giao thông do UBND phường quản lý.

Song song với việc di dời, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ tại phường Tương Mai cũng đang được triển khai. Theo phương án được phê duyệt, đợt đầu tiên có 34 hộ dân được chi trả với tổng số tiền 439 tỷ đồng.

Thông tin với báo chí, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng đánh giá dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao khả năng kết nối giao thông và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố.

Theo lãnh đạo phường, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Quốc lộ 1 qua khu vực Hà Nội có 8 làn xe nhưng thường xuyên chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện tăng cao. Việc đầu tư mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác, giảm áp lực giao thông và tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Nam.