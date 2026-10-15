[GALLERY] Cận cảnh xe ga Honda NS125FX 2026, giá bán từ 31,2 triệu đồng

Liên doanh Sundiro Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Honda NS125FX 125cc tại thị trường Trung Quốc, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế thể thao với nhiều đường nét góc cạnh, vuông vức mang phong cách cơ khí, khác biệt so với các dòng xe tay ga đô thị truyền thống.

Điểm nhấn ngoại hình nằm ở hệ thống đèn hoàn toàn bằng LED, bao gồm đèn pha projector kết hợp đèn định vị ban ngày tách biệt, đèn hậu và đèn báo rẽ. Bảng đồng hồ sử dụng màn hình VA LCD sắc nét, hỗ trợ khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Phía sau xe tích hợp tay nắm bằng nhôm với tuỳ chọn phiên bản thùng sau.

Về tiện ích, xe sở hữu sàn để chân phẳng rộng rãi, hộc chứa đồ phía trước mở tích hợp cổng sạc 20W cho cả chuẩn USB Type-A lẫn Type-C, cùng không gian cốp dưới yên chiếm khoảng 3/4 diện tích yên xe, vừa vặn đựng mũ bảo hiểm, áo mưa và vật dụng cá nhân.

Honda NS125FX được trang bị khối động cơ eSP 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9.5 mã lực (7kW) tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10Nm tại 5.750 vòng/phút.

Theo hãng Honda công bố, vận tốc tối đa của mẫu xe ga NS125FX đạt 90km/h cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 2,0 lít/100km (tương đương 50km/lít). Bình xăng dung tích 5,7 lít.

Honda NS125FX phân phối tại Trung Quốc với ba biến thể: phanh đĩa tiêu chuẩn, phanh đĩa kèm thùng chứa đồ phía sau và phiên bản nâng cấp có ABS. Hệ thống phanh sử dụng đĩa cho cả bánh trước và bánh sau.

Ở bản cao cấp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS bánh trước được trang bị. Các tính năng liên quan tới an toàn khác bao gồm đèn cảnh báo nguy hiểm Hazard và ngắt máy tự động khi gạt chân chống phụ.

Hệ thống giảm xóc phía sau có thể tùy chỉnh tải trọng 5 cấp độ. Xe trang bị vành trước 12 inch (lốp 90/90-12) và vành sau 10 inch (lốp 100/90-10). Chiều cao yên đạt 740mm giúp người lái dễ dàng chống chân. Trọng lượng NS125FX là 106kg cho bản tiêu chuẩn và ABS, riêng bản tích hợp thùng sau nặng 110kg.

Bên cạnh các bản tiêu chuẩn, Honda còn ra mắt phiên bản đặc biệt Freedom Gundam Limited Edition hợp tác cùng thương hiệu anime mecha Mobile Suit Gundam SEED. Phiên bản này khoác lên mình bộ tem phối màu trắng, xanh chủ đạo kết hợp điểm nhấn đỏ, vàng đặc trưng của robot ZGMF-X10A Freedom Gundam.

Giá niêm yết của Honda NS125FX tại thị trường Trung Quốc khởi điểm từ 8.080 Nhân dân tệ cho bản phanh đĩa tiêu chuẩn (31,25 triệu đồng). Phiên bản phanh đĩa có thùng sau có giá 8.380 Nhân dân tệ (32,41 triệu đồng). Biến thể trang bị phanh ABS có giá 8.980 Nhân dân tệ, trong khi phiên bản giới hạn NS125FX Freedom Gundam được bán với mức giá 9.980 Nhân dân tệ (38,6 triệu đồng).

Video: Ra mắt xe ga Honda NS125FX tại thị trường Trung Quốc.