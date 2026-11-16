[GALLERY] Cận cảnh Toyota Yaris 2027 - thêm màn hình 9 inch, giá từ 568 triệu

UMW Toyota Motor (UMWT) vừa giới thiệu mẫu xe hatchback Toyota Yaris 2027 nâng cấp tại thị trường Malaysia với hai phiên bản 1.5E và 1.5G, giá bán lần lượt 90.400 RM (tương đương 568 triệu đồng). So với phiên bản trước, mức giá tăng tương ứng khoảng 2.400 RM.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất của mẫu xe hachback thế hệ mới này nằm ở thiết kế ngoại thất. Toyota Yaris 2027 tại Malaysia được áp dụng những nâng cấp từng xuất hiện trên phiên bản dành cho thị trường Thái Lan từ năm 2023.

Phần đầu xe mang phong cách Hammerhead, lấy cảm hứng từ Toyota Camry thế hệ XV80, với cản trước tạo hình góc cạnh và hốc gió hình thang lớn. Cả hai phiên bản đều được trang bị đèn pha LED dạng projector, tích hợp đèn LED ban ngày, cùng các chi tiết trang trí đèn sương mù được thiết kế lại.

Ở phía sau, xe có cản sau thể thao hơn, dải đèn LED nối liền hai bên và tấm ốp phía dưới với họa tiết sợi carbon hoàn thiện mờ. Bộ mâm hợp kim 16 inch cũng được làm mới. Khách hàng có thể lựa chọn thêm gói phụ kiện Aerokit gồm các chi tiết khí động học ở cản trước, hai bên thân xe và cản sau.

Bên trong khoang lái, Toyota Yaris 2027 phiên bản nâng cấp cho thị trường Malaysia được bổ sung màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm màn hình đa thông tin 4,2 inch.

Riêng phiên bản 1.5G có ghế trước được cải tiến nhằm tăng khả năng nâng đỡ cơ thể khi vào cua, đồng thời sử dụng chất liệu da tổng hợp màu đen với đường chỉ khâu màu xám.

Các trang bị khác như sạc điện thoại không dây, cổng USB-C phía sau và hệ thống điều hòa tiếp tục được duy trì. Bản 1.5E sử dụng điều hòa cơ và âm thanh 4 loa, trong khi bản 1.5G có điều hòa tự động và 6 loa.

Về vận hành, Toyota Yaris 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 107 PS và mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT với chế độ Shiftmatic mô phỏng 7 cấp số.

Trang bị an toàn gồm 7 túi khí, hệ thống phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, camera toàn cảnh 3D, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đáng chú ý, phiên bản 1.5E nay được bổ sung cảm biến đỗ xe phía trước, tương tự bản 1.5G.

Toyota Yaris 2027 có ba màu ngoại thất đơn sắc gồm đỏ, trắng ngọc trai và bạc, cùng hai tùy chọn phối màu nóc đen. Xe được trang bị tiêu chuẩn camera hành trình phía trước độ phân giải 4K, trong khi camera phía sau Full HD là tùy chọn trả phí.

Video: Xem chi tiết Toyota Yaris 2027 nâng cấp.