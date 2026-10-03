[GALLERY] Cận cảnh Toyota Grand Highlander 2027, khởi điểm từ 42.560 USD

Tiếp nối phong cách của các phiên bản RAV4 Woodland và Sienna Woodland, Grand Highlander Woodland Edition sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất màu đen, logo màu đen và mâm hợp kim 18 inch sơn đen mờ, kết hợp lốp địa hình all-terrain.

Xe được trang bị lò xo treo cao hơn, giúp tăng khoảng sáng gầm thêm 0,5 inch, tương đương 13 mm. Ngoại thất còn có thanh giá nóc và đèn sương mù LED. Toyota trang bị sẵn móc kéo và tấm chắn bùn cho phiên bản này.

Khoang cabin của Grand Highlander Woodland Edition được phát triển dựa trên phiên bản XLE, đồng thời bổ sung một số trang bị riêng. Đáng chú ý là hộp làm mát tích hợp cụm điều khiển ở hàng ghế thứ hai, có thể chứa tối đa 6 lon nước 12 ounce (khoảng 355 ml) và có thể tháo rời.

Xe cũng được trang bị thảm sàn dành cho mọi điều kiện thời tiết, khay chứa đồ khoang hành lý với các vách ngăn có thể bật lên, vô-lăng sưởi và hệ thống đèn nội thất được nâng cấp. Hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế thương gia độc lập, trong khi cabin có thêm ổ cắm điện 120V/1.500W.

Toyota Grand Highlander Woodland Edition có giá khởi điểm 48.780 USD, được cung cấp độc quyền với hệ dẫn động bốn bánh và hệ truyền động hybrid. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L, pin nickel-metal hydride, mô-tơ điện và hộp số biến thiên vô cấp điều khiển điện tử (e-CVT). Tổng công suất đạt 245 mã lực.

Bên cạnh Woodland Edition, phiên bản Grand Highlander Hybrid Max Platinum có giá 60.475 USD cũng được cập nhật cho đời 2027. Các chi tiết mạ chrome, bạc và xám kim loại trên phiên bản trước được thay thế bằng nhiều chi tiết màu đen, bao gồm cả ốp gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập.

Hệ truyền động vẫn là loại hiệu suất cao, gồm động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.4L, hộp số tự động 6 cấp, bộ pin nhỏ và mô-tơ điện ở cầu sau. Hệ thống cho công suất tổng hợp 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm.

Toyota đồng thời loại bỏ hai phiên bản Hybrid Nightshade Edition và Hybrid Max Limited khỏi danh mục Grand Highlander 2027. Phiên bản Platinum sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.4L, công suất 265 mã lực, được trang bị bộ mâm 20 inch mới với thiết kế hai tông màu.

Các phiên bản XLE, cả động cơ xăng và hybrid, được bổ sung vô-lăng sưởi cùng mâm 18 inch mới sơn màu xám đậm. Toyota Grand Highlander 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối năm nay, với giá khởi điểm 42.560 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.595 USD. Mức giá này cao hơn 300 USD so với phiên bản tiền nhiệm.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Grand Highlander 2027.