[GALLERY] Cận cảnh Royal Enfield Classic 350 Signature giá 60,5 triệu đồng

Royal Enfield vừa giới thiệu thêm tùy chọn màu Trắng Signature cho mẫu Classic 350 thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ. Đây chỉ là bản cập nhật màu sắc và thêm một số trang bị, hoàn thiện cao cấp, còn thông số kỹ thuật động cơ và các bộ phận cơ khí khác vẫn không thay đổi.

Màu trắng trước đây đã có trên dòng Classic thế hệ cũ. Trong khi đó, phiên bản mới là lần đầu tiên màu trắng xuất hiện trên thế hệ Classic 350 dựa trên nền tảng J-Series mới của hãng. Royal Enfield Classic 350 Signature White kết hợp bình xăng và các tấm ốp hông màu trắng với các chi tiết màu đen tương phản.

Các đường kẻ sọc tối màu mảnh viền quanh bình xăng và tấm ốp hông hình tam giác, trong khi huy hiệu Royal Enfield hình tròn và dòng chữ Classic viết kiểu chữ thảo làm tăng thêm vẻ ngoài cổ điển. Những chi tiết này không có trên các bản màu khác.

Bên cạnh đó, Royal Enfield Classic 350 Signature White còn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình LCD, cùng cổng sạc nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Chắn bùn trước và sau màu đen, vỏ đèn pha và khung đèn pha màu đen tạo nên sự tương phản. Các chi tiết mạ crôm trên ống xả, nắp động cơ và gương chiếu hậu làm nổi bật bộ vành nan hoa. Chiếc mô tô cũng có yên xe màu nâu chần chỉ vân "bánh mì" trông cao cấp hơn.

Hệ thống treo của Royal Enfield Classic 350 Signature White gồm phuộc trước dạng ống lồng đường kính 41 mm, có hành trình 130 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc lò xo đôi với hành trình 90 mm và có thể điều chỉnh 6 cấp độ.

Hệ thống phanh của mẫu xe môtô hoài cổ nhà Royal Enfield này gồm phanh đĩa trước đường kính 300 mm, kết hợp cùm phanh nổi 2 piston, và phanh đĩa sau đường kính 270 mm với cùm phanh nổi 1 piston.

Royal Enfield Classic 350 màu trắng tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn 349cc. Khối động cơ được làm mát bằng không khí và dầu, sản sinh công suất 20,2 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn 27Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này được kết hợp với hộp số 5 cấp, kèm ly hợp chống trượt.

Việc hãng xe máy Royal Enfield lựa chọn cách phối hai tông màu trắng và đen nhằm tạo diện mạo nổi bật hơn, nhưng vẫn duy trì phong cách cổ điển vốn là đặc trưng của Classic 350 dự đoán sẽ thu hút khách hàng mới hơn.

Tại thị trường Ấn Độ giá xe Royal Enfield Classic 350 Signature White 2026 bán ra từ 223.275 Rupee (tương đương khoảng 60,5 triệu đồng). Màu sắc mới này cùng với màu Xanh Emerald hiện có giá đắt nhất dòng xe môtô hoài cổ này.

Video: Chi tiết Royal Enfield Classic 350 Signature White 2026.