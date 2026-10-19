[GALLERY] Cận cảnh ôtô điện 'bé hạt tiêu' Smart #2 giá từ 23.700 USD

Smart #2 đã chính thức trình làng trong Triển lãm Ô tô Paris 2026 cách đây vài ngày như mẫu xe kế nhiệm đàn anh Smart ForTwo. Chẳng bao lâu sau đó, mẫu ôtô điện nhỏ bé này đã có mặt tại đại lý ở Trung Quốc. Điều này không có gì lạ vì Smart hiện nằm dưới sự tiếp quản của tập đoàn ô tô Trung Quốc Geely.

Với mẫu xe điện mới, Smart rõ ràng vẫn chưa quên những giá trị cốt lõi của mình. Mẫu ôtô điện Smart #2 2026 mới đã xuất hiện, mang trở lại phong cách quen thuộc mà nhiều người từng yêu thích. Qua hình ảnh thực tế, có thể thấy phần đầu xe dường như gợi nhớ đến Smart ForTwo.

Cụm đèn pha lớn hình lá liễu tạo cảm giác sống động, kết hợp với cản trước cỡ lớn và hàng loạt khe hút gió, vừa giữ được vẻ ngoài đáng yêu, vừa có nét mạnh mẽ, cá tính. Phong cách thiết kế vừa dễ thương vừa có phần sắc sảo này rất phù hợp với một mẫu xe siêu nhỏ như Smart #2.

Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.751 x 1.669 x 1.555 mm và chiều dài cơ sở 1.875 mm, Smart #2 sở hữu cấu hình hai cửa và hai chỗ ngồi. Xe vẫn giữ nguyên vóc dáng nhỏ gọn đặc trưng với nóc lơ lửng tạo điểm nhấn và bộ mâm hai tông màu hình cánh hoa. Những chi tiết này giúp thiết kế bên sườn của xe trở nên thời trang hơn.

Ở phía sau, điểm thu hút nhất chắc chắn là cặp đèn hậu tròn cỡ lớn với đường nét lồi lõm không đồng đều, tạo sự đồng điệu vừa đủ với thiết kế đầu xe. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự nằm ở cửa cốp mở hai chiều độc đáo. Cụ thể hơn cửa cốp của xe được chia thành hai phần trên và dưới có thể mở riêng biệt vốn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu SUV cỡ lớn.

Bên trong xe, Smart #2 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 8,8 inch tích hợp vào mặt táp-lô và màn hình trung tâm 12,8 inch đặt nổi với cách bố trí đặc trưng của thương hiệu. Đáng chú ý, nhiều khu vực nội thất sử dụng vật liệu mềm thay vì nhựa cứng trong khi cửa gió điều hòa và các nút bấm trên vô lăng được ốp kim loại, giúp hạn chế cảm giác rẻ tiền.

Hệ thống thông tin giải trí Smart OS thế hệ mới cũng được trang bị cho xe. Thậm chí, mẫu xe điện cỡ nhỏ này còn có đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái xe thông minh. Đây là những trang bị khá ấn tượng đối với một mẫu xe nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày như Smart #2.

Như thông tin đã đưa, Smart #2 sử dụng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 80 mã lực. Bộ pin do CATL cung cấp có dung lượng 35,8 kWh, cho phạm vi di chuyển 410 km theo tiêu chuẩn CLTC và hỗ trợ sạc nhanh DC.

Khung gầm của xe sử dụng hệ thống treo độc lập 4 bánh với kết cấu MacPherson phía trước và liên kết 5 điểm phía sau. Khả năng vận hành của một mẫu xe siêu nhỏ vốn không dễ tối ưu nhưng Smart #2 vẫn hướng đến việc cân bằng giữa cảm giác lái và sự thoải mái.

Ngoài ra, mẫu xe mini điện Smart #2 2026 tại thị trường Trung Quốc còn có phiên bản đặc biệt cao cấp màu vàng ánh kim, có giá 112.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 395 triệu đồng) và được sản xuất giới hạn chỉ 999 chiếc.

Video: Xem chi tiết mẫu xe mini điện Smart #2 2026 mới.