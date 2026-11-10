[GALLERY] Cận cảnh Mercedes-Benz G-Class độ độc bản, giới hạn chỉ 50 chiếc

M Monogram Atelier, một đơn vị chuyên độ xe tại Dubai (UAE), vừa giới thiệu dự án G 3.0 ICONIC dựa trên nền tảng Mercedes-Benz G-Class. Mẫu xe gây chú ý. Dự án này dự kiến chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu, trong đó những chiếc đầu tiên đã được hoàn thiện.

G 3.0 ICONIC độ Mercedes-Benz G-Class là dự án cá nhân hóa G-Class do M Monogram Atelier thực hiện tại Dubai. Thay vì chỉ bổ sung các chi tiết trang trí, đơn vị này phát triển lại nhiều thành phần ngoại thất và nội thất nhằm tạo nên diện mạo riêng cho mẫu SUV địa hình quen thuộc.

Điểm dễ nhận diện nhất nằm ở phần thân xe với tỷ lệ được định hình lại. Theo đó, thân xe được mở rộng và kéo dài, kết hợp vòm bánh xe lớn, bậc lên xuống tạo khối và các bản lề cửa kích thước lớn. Những thay đổi này tạo nên dáng vẻ bề thế hơn khi quan sát từ bên hông.

Ngoại thất sở hữu tông màu đen với sự kết hợp giữa bề mặt sơn bóng ở phía trên và lớp hoàn thiện đen satin ở phần thân dưới. Một đường viền tương phản chạy dọc thân xe, kết nối trực quan khu vực đầu và đuôi, đồng thời làm nổi bật tỷ lệ thiết kế mới.

Phần đầu xe cũng được thay đổi đáng kể. Lưới tản nhiệt kích thước lớn lấy cảm hứng từ thiết kế ô tô thập niên 1960, trong khi những đường nét tổng thể gợi nhắc đến phong cách xe hơi những năm 1930. Sự kết hợp giữa các yếu tố cổ điển và thiết kế đương đại tạo nên diện mạo khác biệt cho G 3.0 ICONIC.

Các chi tiết khác gồm cụm đèn trang trí hình ba cánh tích hợp đèn báo rẽ ở cản trước, cánh chia gió phía trước, bộ khuếch tán phía sau và cánh gió trên mui. Phía trên kính chắn gió còn có hai cụm đèn chớp bố trí tại hai mép ngoài của mui xe.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác là bộ mâm nhôm rèn đa mảnh kích thước 24 inch. Mâm xe có thiết kế sáu chấu tạo khối, kết hợp chi tiết hướng tâm riêng và nắp chụp trung tâm mang biểu tượng M Monogram.

Khác với ngoại thất chủ yếu sử dụng tông đen, khoang cabin của G 3.0 ICONIC được phối màu Cognac Héritage, sắc nâu ấm do M Monogram Atelier đặt tên riêng. Vật liệu chủ đạo là da Nappa, kết hợp các chi tiết trang trí màu đen tạo sự tương phản. Khu vực bảng táp-lô được bổ sung đồng hồ kim dạng tròn, mang phong cách cổ điển.

Ghế ngồi sử dụng da Nappa màu Cognac, với các đường nét tạo khối, họa tiết đục lỗ và đường chỉ may trang trí. Hàng ghế thứ hai, thiết kế tiếp tục sử dụng tông màu và vật liệu tương tự hàng ghế trước. M Monogram Atelier cũng chăm chút các chi tiết nhỏ trong cabin. Trần xe được bọc da và trang trí bằng họa tiết ngôi sao cách điệu, đi kèm dòng chữ ICONIC.

Các tấm ốp cửa sử dụng da có kết cấu dệt, trong khi quai kéo cửa được bọc da nhằm tạo sự đồng nhất về vật liệu. Đặc biệt, tên dự án và số thứ tự của từng xe được thể hiện ngay trong khoang nội thất. Chiếc đầu tiên mang ký hiệu G 3.0 ICONIC 1 OF 50, nhấn mạnh tính giới hạn của dự án.

Theo M Monogram Atelier, G 3.0 ICONIC dự kiến được chế tác với số lượng 50 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc xe xuất hiện trong hồ sơ báo chí là sản phẩm đầu tiên của loạt xe này. Bên cạnh cấu hình ngoại thất màu đen, dự án còn giới thiệu ba phương án thể hiện gồm Black, Silver và Gold.

Đơn vị chế tác cho biết màu sắc, vật liệu hoàn thiện và các chi tiết trang trí có thể được lựa chọn riêng cho từng xe theo yêu cầu của chủ nhân. Hiện hãng chưa công bố giá bán, thông số động cơ cũng như những thay đổi liên quan đến hệ truyền động của G 3.0 ICONIC. Dự án này trước mắt được giới thiệu chủ yếu dưới góc độ cá nhân hóa thiết kế và chế tác thủ công trên nền tảng G-Class.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV G 3.0 ICONIC độ Mercedes-Benz G-Class.