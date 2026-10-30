[GALLERY] Cận cảnh Maybach S-Class 2026 mới tại Việt Nam, từ 8,639 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức bổ sung vào danh mục sản phẩm dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới, mang đến hai phiên bản gồm Mercedes-Maybach S 480 và Mercedes-Maybach S 580 e sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Về ngoại thất, Mercedes-Maybach S-Class sở hữu chiều dài tổng thể 5.485mm, nổi bật với lưới tản nhiệt nan dọc mạ chrome cùng phần viền và dòng chữ MAYBACH phát sáng đặc trưng. Xe trang bị logo Maybach trên cột C, các họa tiết logo điểm xuyết ở hốc gió cản trước, tay nắm cửa dạng ẩn và thảm đèn chào mừng mang thương hiệu Maybach.

Trên Mercedes-Maybach S-Class nâng cấp, lưới tản nhiệt được mở rộng khoảng 20% và bổ sung viền phát sáng. Cụm đèn chiếu sáng DIGITAL LIGHT mới sử dụng công nghệ micro-LED, đi kèm thiết kế đèn hậu được điều chỉnh. S 580 e 4MATIC sử dụng bộ mâm rèn nguyên khối 20 inch, thiết kế 10 chấu kép.

Xe có 8 tùy chọn màu ngoại thất gồm Xám Warm, Bạc Verde, Đen Obsidian, Xanh Nautical, Nâu Velvet, Xám Graphite, Bạc High-tech và Xanh Emerald. Trong khi đó, Mercedes-Maybach S 580 e có lưới tản nhiệt với dòng chữ MAYBACH, các chi tiết logo Maybach mạ chrome tại cản trước và bộ mâm rèn 20 inch thiết kế riêng. Bảng màu ngoại thất của mẫu xe này cũng gồm 8 lựa chọn.

Bước vào không gian nội thất, xe gây ấn tượng với chiều dài cơ sở đạt 3.396mm, lớn hơn 180mm so với dòng S-Class tiêu chuẩn, tạo ra khoảng không gian rộng rãi cho hàng ghế sau. Khoang hạng nhất phía sau gồm hai ghế thương gia độc lập kết hợp cụm điều khiển trung tâm trải dài, bàn gấp tiện lợi, khay để cốc hỗ trợ giữ ấm và làm mát, cùng các cổng kết nối USB-C và HDMI.

Ghế ngồi bọc da Nappa Maybach Exclusive kết hợp trần xe bọc da MICROCUT, ốp nội thất MANUFAKTUR và gói nội thất Exclusive. Hệ thống ghế trang bị tính năng Multicontour, massage bắp chân, thông gió, sưởi cổ và vai, cùng gói Chauffeur giúp tối ưu không gian. Hai ghế thương gia phía sau có khả năng ngả lưng tối đa tới 43,5 độ, trong đó ghế bên phụ phía sau tích hợp bệ đỡ chân chỉnh đến 50 độ.

Hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC 2 vùng trước và 2 vùng sau tích hợp Digital Vent Control kết hợp hệ thống lọc không khí AIR BALANCE, ENERGIZING AIR CONTROL và ENERGIZING COMFORT. Bảng điều khiển trung tâm sử dụng hệ thống MBUX Superscreen gồm đồng hồ 3D 12,3 inch, màn hình trung tâm 14,4 inch và màn hình hành khách 12,3 inch.

Để tạo không gian siêu sang, xe kết hợp kính nhiều lớp cách âm, rèm điện phía sau, màn hình hắt kính HUD tích hợp AR, camera selfie, hai màn hình giải trí 13,1 inch phía sau kèm tai nghe không dây. Dàn âm thanh cũng được chú trọng với hệ thống loa vòm đỉnh cao Burmester high-end 4D gồm 31 loa, 8 bộ cộng hưởng cùng công suất 1.610 W hỗ trợ Dolby Atmos.

Phiên bản S 480 sử dụng ốp trang trí MANUFAKTUR sơn mài piano đen vân uốn lượn liền mạch, trong khi phiên bản S 580 e trang bị ốp gỗ walnut MANUFAKTUR nâu vân nhám tự nhiên kèm đường chỉ nhôm và hộc giữ lạnh phía sau dung tích lên đến 10 lít. Cả hai xe đều sử dụng chìa khóa thiết kế viền vàng hồng phủ bóng sang trọng.

Về trang bị an toàn và hỗ trợ vận hành, dòng xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái xe MB.DRIVE ASSIST, gói hỗ trợ đỗ xe thông minh MB.DRIVE PARKING ASSIST 360, các công nghệ bảo vệ chủ động PRE-SAFE, PRE-SAFE Impulse và PRE-SAFE Impulse Side, hệ thống bảo vệ xe GUARD 360 độ, kết hợp hệ thống treo khí nén AIRMATIC và tính năng đánh lái bánh sau tối đa 4,5 độ giúp tăng cường sự linh hoạt...

Mercedes-Maybach S 480 sử dụng động cơ xăng I6 dung tích 2.998cc, cho công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 560Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4MATIC, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 5,4 giây. S 580 e trang bị hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng I6 dung tích 2.998cc kết hợp mô-tơ điện, đạt 585 mã lực và mô-men xoắn 750Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong 4,8 giây.

Phiên bản plug-in hybrid sử dụng bộ pin cao áp lithium-ion dung lượng 21,96kWh, cung cấp quãng đường di chuyển thuần điện từ 92 đến 98km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 60kW giúp sạc từ 10% đến 80% trong 20 phút và sạc AC công suất 11 kW đầy pin trong 2,25 giờ. Cả hai phiên bản đều đạt vận tốc tối đa 250km/h.

VMercedes-Maybach S-Class mới được phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết khuyến nghị cho Mercedes-Maybach S 480 FL là 8,639 tỷ đồng, Mercedes-Maybach S 580 e FL có giá 8.899 tỷ đồng. Cả hai phiên bản đều đi kèm các tùy chọn màu nội thất da Nappa Maybach Exclusive gồm đen, nâu Beech hoặc kem Macchiato kết hợp nâu Bronze.

Video: Giới thiệu mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class mới.