[GALLERY] Cận cảnh Lexus ES thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam, từ 2,34 tỷ đồng

Lexus vừa chính thức giới thiệu mẫu ES thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Ngoài những thay đổi lớn từ ngoài vào trong, ES cũng trở thành mẫu xe đầu tiên của Lexus sở hữu dải sản phẩm hoàn toàn điện hóa với 2 phiên bản hybrid (ES 350h Premium và ES 350h Luxury) và 1 phiên bản thuần điện (ES 500e).

Về thiết kế, Lexus ES thế hệ mới có chiều dài 5.145 mm, tăng 170 mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở 2.950 mm, tăng 80 mm. Kích thước này nhỉnh hơn các đối thủ Mercedes-Benz E-Class (4.949 mm) và BMW 5 Series (5.060 mm). Nhờ đó, khoảng cách giữa hai hàng ghế được mở rộng.

ES mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế Tinh giản và Thanh lịch, xuyên suốt nội ngoại thất và lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC. Thân xe hình con suốt kết hợp cụm đèn trước chữ L thế hệ mới với thiết kế phân tầng tương phản, tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và trẻ trung.

Phía sau, dải đèn L-signature dạng độc lập cùng dải đèn thanh mảnh tăng cường dấu ấn nhận diện Lexus, đồng thời góp phần tối ưu hiệu quả khí động học. Phiên bản Lexus ES 500e sử dụng bộ mâm kích thước tới 21 inch, trong khi phiên bản hybrid dùng mâm 19 inch.

Bên trong nội thất thiết kế tối giản và hiện đại hơn, theo triết lý Tazuna. Xe có cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 14 inch, HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới. Nút điều khiển ẩn thông minh là công nghệ lần đầu tiên trên thế giới Lexus ứng dụng. Hệ thống giải trí nổi bật với âm thanh 17 loa Mark Levinson.

Thế hệ ghế ngồi hoàn toàn mới lần đầu tiên được Lexus áp dụng, sở hữu thiết kế thanh mảnh cùng cấu trúc công thái học đa lớp, tăng cường khả năng nâng đỡ cơ thể khi vào cua hoặc chuyển hướng. Vị trí ghế được nâng cao, giúp hành khách ra vào dễ dàng hơn và mở rộng tầm quan sát, trong khi hàng ghế sau được tinh chỉnh tư thế ngồi và góc ngả...

Hai bản Lexus ES 350h thế hệ mưới dùng hệ truyền động hybrid nối tiếp - song song 2.5L. Lexus cho biết động cơ có hiệu suất nhiệt cao, đi cùng hộp số hybrid hoàn toàn mới nhằm tối ưu công suất và hiệu quả tái tạo năng lượng.

Bản ES 500e là phiên bản Lexus điện đầu tiên tại Việt Nam. Xe có hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4. Mô-men xoắn được phân bổ giữa cầu trước và cầu sau với tỷ lệ từ 100:0 đến 0:100. Lần đầu tiên, Lexus giới thiệu chế độ lái giả lập số sàn trên ES 500e.

ES được trang bị các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, trong đó có Gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới, sử dụng hình ảnh trực tiếp từ camera phía sau có tích hợp chức năng rửa, giúp duy trì tầm nhìn rõ ràng ngay cả khi tầm quan sát qua gương bị hạn chế bởi hành khách, hành lý hoặc điều kiện môi trường.

Lexus ES là mẫu xe đầu tiên được trang bị Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4), thế hệ mới nhất của gói công nghệ an toàn chủ động Lexus. Hệ thống được nâng cấp với khả năng nhận diện môi trường giao thông chính xác hơn, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống vận hành thực tế, mang lại sự tự tin và an tâm trên mỗi hành trình.

Tại thị trường Việt Nam, Lexus ES 2026 mới có ba lựa chọn gồm hai bản hybrid ES 350h Premium, ES 350h Luxury và bản thuần điện ES 500e. Giá bán khởi điểm từ 2,34 tỷ đồng cho bản ES 350h Premium; bản ES 350h Luxury có giá 2,6 tỷ đồng; bản ES 500e có giá 2,94 tỷ đồng.

Video: Giới thiệu mẫu sedan hạng sang Lexus ES 2026 mới.