[GALLERY] Cận cảnh Hyundai Bayon 2026 - SUV 'ngon, bổ, rẻ' chỉ 280 triệu đồng

Mẫu SUV đô thị Hyundai Bayon 2026 này đã được ra mắt ngày 14/10, đồng thời với màn trình làng tại châu Âu trong khuôn khổ Paris Motor Show, hướng tới cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ vốn có mức độ cạnh tranh cao tại Ấn Độ.

Viề thiết kế, Hyundai Bayon 2026 mới sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.245 x 1.810 x 1.605 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm cùng khoảng sáng gầm 205 mm. Với kích thước này, xe được định vị nằm giữa Venue và Creta.

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" thừa hưởng từ đàn anh Tucson cùng chiều dài cơ sở được mở rộng, mẫu SUV đô thị này không chỉ mang đến diện mạo bề thế hơn mà còn bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến để gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ nhỏ.

Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn LED định vị ban ngày lấy cảm hứng từ hình dáng gậy khúc côn cầu, kết hợp cùng nắp ca-pô đẩy cao và các vòm bánh xe dập nổi sắc sảo. Ở phía sau, đặc điểm nhận diện thương hiệu được khẳng định qua dòng chữ Bayon in nổi kích thước lớn bố trí ngay bên dưới logo Hyundai.

Điểm đáng chú ý của BAYON nằm ở hệ thống công nghệ trong cabin. Mẫu xe được trang bị hai màn hình panorama 12,3 inch chạy hệ thống ccNC, hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Hyundai tại Ấn Độ được tích hợp trợ lý giọng nói AI tạo sinh, kết hợp công nghệ của Perplexity và SoundHound.

Xe còn có hơn 70 tính năng kết nối Bluelink, hỗ trợ hơn 500 câu lệnh bằng giọng nói với 10 ngôn ngữ Ấn Độ và 2 ngôn ngữ quốc tế, cùng Apple CarPlay và Android Auto không dây. Tùy phiên bản, BAYON có ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh Bose.

Xe còn có camera quan sát toàn cảnh và hệ thống hiển thị hình ảnh điểm mù trên bảng đồng hồ kỹ thuật số. Các công nghệ hỗ trợ lái đường cao tốc cũng được tích hợp nhằm tăng khả năng giám sát môi trường xung quanh và hỗ trợ người điều khiển trong quá trình vận hành.

Về an toàn, xe sử dụng nền tảng Global K Enhanced với 69% thép cường độ cao. Các phiên bản cao cấp được trang bị gói Hyundai SmartSense ADAS cấp độ 2 với 23 tính năng, trong đó có hỗ trợ lái xe trên cao tốc và kiểm soát hành trình thông minh dựa trên dữ liệu dẫn đường. Xe cũng có 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC và hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPMS.

Hyundai Bayon sở hữu động cơ xăng tăng áp 1.5L MPi hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 114 mã lực. Người mua có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số iVT, loại hộp số biến thiên liên tục do Hyundai phát triển. Trên bản iVT, nhà sản xuất tích hợp chế độ Dash Boost Mode giúp tăng độ nhạy chân ga khi vượt xe, đi kèm các chế độ lái Eco, Normal, Sport và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Theo công bố từ hãng, Hyundai Bayon 2026 phiên bản được trang bị hộp số iVT có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 18,6 km/lít (tương đương khoảng 5,4 lít/100 km). Hyundai cũng có kế hoạch bổ sung biến thể sử dụng khí nén tự nhiên CNG vào năm 2027.

Tại Ấn Độ, Hyundai Bayon được phân phối với 11 phiên bản cùng mức giá khởi điểm từ 999.900 rupee (khoảng 271,29 triệu đồng) vàmức 489 triệu đồng đối với bản cao cấp nhất. Xe sẽ xuất khẩu tới hơn 50 thị trường và hiện thông tin mẫu xe này được đưa về Việt Nam hiện vẫn còn là ẩn số.

Video: Giới thiệu mẫu SUV đô thị Hyundai Bayon 2026 mới.