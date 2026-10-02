[GALLERY] Cận cảnh Honda Civic Type R 2027 từ 48.695 USD, vận hành sắc bén

Sau hơn 4 năm kể từ khi thế hệ thứ sáu ra mắt, Honda Civic Type R bước vào phiên bản nâng cấp cho năm 2027. Những thay đổi tập trung chủ yếu vào thiết kế ngoại thất, hiệu quả khí động học, khả năng làm mát và đặc tính vận hành. Honda Civic Type R 2027 được giới thiệu đầu tiên tại Mỹ với giá bán lẻ đề xuất từ 48.695 USD.

Ở phía trước, Civic Type R mới được điều chỉnh thiết kế với cánh chia gió sâu hơn, qua đó tăng lực ép xuống khi xe vận hành ở tốc độ cao. Cửa hút gió phía dưới cũng được mở rộng nhằm cải thiện tốc độ dòng khí và giảm nhiễu loạn. Theo Honda, thay đổi này giúp tăng hiệu quả làm mát động cơ, đặc biệt khi xe vận hành liên tục trong điều kiện khắc nghiệt trên đường đua.

Bên cạnh các màu Boost Blue Pearl, Sonic Gray Pearl và Championship White, Civic Type R 2027 được bổ sung tùy chọn màu Meteorite Grey. Honda cũng điều chỉnh hệ thống giảm chấn ở chế độ +R, hướng tới khả năng bám đường tốt hơn.

Khoang nội thất Civic Type R 2027 được bổ sung ghế thể thao có sưởi, lần đầu xuất hiện trên mẫu xe này. Ghế sử dụng bề mặt đục lỗ với họa tiết mới trên vật liệu giả da lộn. Cabin kết hợp vật liệu Ultrasuede với các chi tiết hoàn thiện màu đen và xám đậm. Cần số bằng nhôm màu xám đậm tiếp tục tạo điểm nhấn cho khu vực điều khiển.

Các trang bị khác gồm gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng tích hợp Google và hỗ trợ Alexa, cổng USB-C cùng còi hai tông màu được nâng cấp. Honda Civic Type R 2027 cũng được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing.

Hệ thống phanh khẩn cấp tự động được cải thiện khả năng nhận diện mô tô và xe đạp, bên cạnh chức năng phát hiện người đi bộ. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng được tinh chỉnh để phản hồi nhanh hơn. Tính năng hỗ trợ giữ làn đường cũng được cải thiện khả năng xử lý độ nghiêng mặt đường và những tác động khác, hướng tới quá trình vận hành mượt mà hơn.

Đáng chú ý, Civic Type R lần đầu được trang bị hệ thống phanh sau va chạm trên phiên bản 2027 này. Tính năng này có nhiệm vụ hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xe tiếp tục xảy ra nhiều va chạm sau một vụ va chạm ban đầu.

Honda cũng điều chỉnh hệ thống giảm chấn ở chế độ +R, hướng tới khả năng bám đường tốt hơn. Những thay đổi này đồng thời giúp giảm hiện tượng nảy và độ dội khi xe đi qua bề mặt gồ ghề, qua đó cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số sàn sáu cấp có chức năng tự động điều chỉnh vòng tua. Trên phiên bản 2027, tính năng này được cải thiện để phản hồi nhanh hơn, giúp quá trình giảm số diễn ra mượt mà. Honda cũng tinh chỉnh cảm giác phanh bằng cách bổ sung một lò xo dạng càng vào bàn đạp phanh. Chi tiết này giúp giảm độ rơ trong cơ cấu liên kết và mang lại cảm giác phanh trực tiếp hơn.

Video: Giới thiệu Honda Civic Type R 2027 mới.