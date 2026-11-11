[GALLERY] Cận cảnh Honda ADV125 - xe tay ga mới cho giới trẻ đô thị

Mẫu xe ga Honda ADV125 2027 đã chính thức ra mắt toàn cầu tại Triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Milan, Ý. Đây là mẫu xe ga nhỏ nhất trong dòng maxi-scooter của thương hiệu Nhật Bản, được phát triển dành cho những người sở hữu giấy phép lái xe hạng A1 tại các quốc gia châu Âu.

Honda khẳng định ADV125 là sự kết hợp giữa sức hấp dẫn đặc trưng của X-ADV và tinh thần phiêu lưu của ADV350. Nhìn từ phía trước, Honda ADV125 có thiết kế dễ khiến người ta nhầm lẫn với những mẫu xe đàn anh có kích thước lớn hơn.

Honda ADV125 có 4 tùy chọn màu sắc gồm xám Pearl Falcon Grey, trắng Pearl Cool White, xám Mat Cynos Gray Metallic và đỏ Mat Pearl Diaspro Red. Xe sở hữu kính chắn gió cao có thể điều chỉnh 5 nấc và cụm đèn pha đôi tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) được bố trí trong phần thân xe với những đường nét sắc sảo, góc cạnh.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới với màn hình màu TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync, chìa khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C, nút bấm khởi động máy Start/Stop và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có thể bật/tắt.

Ở phía sau, tân binh nhà Honda được trang bị ống xả hướng lên, yên xe hai tầng và tay dắt tách đôi, mang đến thiết kế đuôi xe cao ráo, đậm chất thể thao. Bánh trước của xe 14 inch và bánh sau 13 inch. Bộ vành này đi kèm lốp không săm Pirelli/Tourance có kích thước 110/80 ở phía trước và 130/70 ở phía sau.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 240 mm và đĩa sau 220 mm, được hỗ trợ bởi hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh. Trọng lượng của mẫu xe ga này dừng ở mức 133 kg. Chưa hết, Honda ADV125 còn có khoảng sáng gầm 165 mm và yên khá thấp với chiều cao 780 mm, phù hợp với vóc dáng của nhiều người lái.

Xe sử dụng khung thép dạng ống underbone, kết hợp phuộc ống lồng phía trước và hệ thống treo sau với hai giảm xóc. Bên cạnh hệ thống treo hành trình dài, xe còn có cốp chứa đồ dung tích 29 lít dưới yên xe, ngăn chứa đồ phía trước dung tích 2 lít và bộ lốp gai bán địa hình.

Honda ADV125 sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, sản sinh công suất tối đa 12,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm. Theo số liệu chính thức được Honda công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 47,6 km/lít theo chu trình WMTC, tương đương 2,1 lít/100 km.

Với bình xăng 8,1 lít được đổ đầy, người dùng có thể di chuyển tối đa 385 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Tốc độ tối đa của xe đạt 97 km/h. Trong danh mục phụ kiện chính hãng, khách hàng có thể lựa chọn thùng chứa đồ thông minh Smart Top Box dung tích 40 lít, tay lái có sưởi và hệ thống báo động.

Hiện giá bán của Honda ADV125 2027 dành cho giới trẻ đô thị này vẫn chưa được công bố chính thức. Chưa rõ sau châu Âu, hãng Honda có kế hoạch giới thiệu mẫu xe ga này ở những thị trường khác như Việt Nam hay không.

Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Honda ADV125 2027 mới.