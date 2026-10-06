[GALLERY] Cận cảnh Ford Ranger SUPER DUTY tại Thái Lan, từ hơn 1,1 tỷ đồng

Ford Ranger SUPER DUTY Single Cab Chassis được sản xuất tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) ở Rayong, với định hướng phục vụ nhu cầu vận chuyển và vận hành địa hình nặng. Tại thị trường Thái Lan, xe có giá niêm yết 1.464.000 baht (tương đương 1,13 tỷ đồng).

Phiên bản Ranger SUPER DUTY Double Cab 4 cửa có giá 1.599.000 baht (tương đương 1,23 tỷ đồng).Ranger SUPER DUTY Single Cab Chassis sử dụng động cơ diesel V6 3.0L tăng áp, dung tích 2.993 cc, cho công suất tối đa 210 mã lực tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại 1.750 vòng/phút.

Động cơ kết hợp hộp số tự động 10 cấp SelectShift và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4A-4WD, hỗ trợ các chế độ 4H và 4L. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và sử dụng được nhiên liệu biodiesel B20.

Ford trang bị cho Ranger SUPER DUTY Single Cab Chassis tới 7 chế độ lái gồm Normal, ECO, Tow-Haul, Slippery, Mud-Ruts, Sand và Rock Crawl, hướng đến khả năng vận hành trong nhiều điều kiện địa hình và tải trọng khác nhau.

Điểm đáng chú ý của Ranger SUPER DUTY nằm ở hệ thống khung gầm được phát triển riêng, không sử dụng chung với Ranger tiêu chuẩn. Khung chassis mới có kích thước lớn hơn, dày hơn và nặng hơn khoảng 70-80 kg. Xe sử dụng hệ thống treo trước độc lập Double Wishbone với lò xo cuộn và thanh cân bằng, trong khi phía sau là hệ thống nhíp 4 lá được thiết kế dài và dày hơn.

Khoang cabin của phiên bản Single Cab Chassis được trang bị ghế bọc vải, ghế trước chỉnh cơ 4 hướng, cần số điện tử e-Shifter, phanh tay điện tử tích hợp Auto Brake Hold và điều hòa tự động hai vùng.Hệ thống giải trí gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 12 inch, hỗ trợ SYNC 4, Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Xe cũng có sạc điện thoại không dây và các công tắc Upfitter Switches để kết nối thiết bị chuyên dụng.Danh sách an toàn gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát nguy cơ lật xe, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng Stop&Go...

Các hệ thống hỗ trợ off-road như Trail Control, Trail Turn Assist, Pro-Trailer Backup Assist và On-Board Scale hiển thị tải trọng theo thời gian thực. Hệ thống khóa vi sai điện tử được trang bị cho cả cầu trước và cầu sau. Các điểm gá giảm xóc được tăng từ 3 lên 4 vị trí, trong khi hệ thống phanh đĩa bốn bánh được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu vận hành khi chở tải nặng.

Dung tích bình nhiên liệu tăng từ 80 lên tới 130 lít. Theo thông tin công bố, xe có thể đạt quãng đường tối thiểu khoảng 1.000 km cho mỗi bình nhiên liệu ngay cả khi sử dụng hệ dẫn động 4 bánh liên tục. Ranger SUPER DUTY Single Cab Chassis có trọng lượng khoảng 2.512-2.675 kg và tải trọng tối đa 2.060 kg.

Khối lượng toàn bộ xe (GVM) đạt tối đa 4.500 kg, cao hơn đáng kể so với mức 3.200-3.300 kg của Ranger thông thường. Khả năng kéo tối đa cũng tăng lên 4.500 kg, trong khi khối lượng kết hợp xe và rơ-moóc (GCM) đạt tối đa 8.000 kg.Xe có khoảng sáng gầm khoảng 296-299 mm tùy thông tin công bố và khả năng lội nước tối đa 850 mm.

Để phục vụ nhu cầu vận hành địa hình nặng, xe được trang bị lốp địa hình LT275/70 R18, mâm thép 18 inch, cản trước bằng thép bắt trực tiếp vào khung chassis và hỗ trợ lắp tời công suất 12.000 lb, tương đương khoảng 5,4 tấn.Các tấm bảo vệ gầm bằng thép dày 3,6 mm được bố trí tại khu vực phía trước, cầu trước, hộp số và hệ thống truyền động.

Video: Giới thiệu bán tải Ford Ranger SUPER DUTY Single Cab.