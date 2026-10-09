[GALLERY] Cận cảnh dự án Chủ tịch Công ty Bánh kẹo Thăng Long vướng lao lý

Ngày 7/10, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Hào, 43 tuổi, cùng hai cấp dưới là Bùi Thúy Quỳnh (Tổng giám đốc), Vũ Ngọc Vinh (Phó tổng giám đốc) và Lê Thị Thu Trang (Giám đốc sàn Mangala) để điều tra tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 355 Bộ luật Hình sự.

Điều tra ban đầu xác định, Hào và Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3, dự án nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Các khoản tiền chênh lệch này được hợp thức hóa dưới nhiều hình thức như giấy "đăng ký đặt quyền thuê, mua căn hộ", "hợp đồng tư vấn hồ sơ". Trong phiếu thu thì có đóng dấu của sàn Mangala. Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh lệch sẽ được khấu trừ vào tiền thuê, mua theo hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Đến khi chuẩn bị ký hợp đồng với chủ đầu tư, khách hàng sẽ bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu. Đồng thời họ vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ đã ký kết. Tiền chênh đã nộp cho sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Theo công an, nhằm che giấu, các nhân viên kinh doanh sẽ hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán sàn Mangala. Sau đó số tiền được chuyển lại cho ông Hào. Khoản tiền này, Hào chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân.

Ngoài ra, chủ tịch Hào bị cáo buộc giao cho Phó tổng Vũ Ngọc Vinh chịu trách nhiệm xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực và giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm. Xác định xong mức sẽ trình cho Tổng giám đốc Quỳnh và Chủ tịch Hào phê duyệt rồi chuyển cho sàn Mangala triển khai thu tiền của khách hàng.

Công an bước đầu xác định, nhóm này đã thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án New City.

Dự án New City do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư nằm trên trục đường 32 thuộc thôn Lai Xá, xã Hoài Đức. Đây vốn là dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội từ năm 2013 và từ đó đến nay nhiều lần xảy ra lùm xùm về tiến độ và nguồn vốn triển khai.

Sau khi được chuyển đổi sang nhà ở xã hội, dự án nằm trong diện được vay gói 30.000 tỷ đồng dành cho người thu nhập thấp.

Với quy mô 4 tòa nhà 35 tầng, 1.496 căn hộ, sau khi đi vào hoạt động cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.500 cư dân. Dự án cam kết bàn giao vào cuối năm 2017 nhưng cuối năm 2016, chủ đầu tư ra thông báo dừng thi công với lý do thiếu vốn.

Nhóm nhà đầu tư mới sau đó tiếp nhận dự án và tái khởi động từ cuối năm 2020 nên nhiều căn hộ đã được bàn giao.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại dự án cho thấy, dự án đang trong tình trạng xuống cấp với nhiều hạng mục đã bị bong tróc, ẩm mốc. Riêng toà A3 hiện đang có khoảng 20 hộ dân đã chuyển về sinh sống và đang hoàn thiện nhà ở.

Căn hộ được bàn giao thô nên nếu ai muốn chuyển vào sinh sống thì phải tự bỏ chi phí sửa chữa, lắp đặt.

Theo thông báo mới nhất của BQL toà nhà, hiện nay một số tài khoản và con dấu của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long đang được cơ quan điều tra tạm giữ, phong toả đã ảnh hưởng đến việc ký kết, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cần thiết, trong đó có thủ tục đóng điện.