Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sáng 18/11, không khí chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại khu vực vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ trở nên khẩn trương. Khu vực tổ chức sự kiện được quây rào, bên trong hàng trăm công nhân và kỹ thuật viên đang tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục sân khấu. Gây chú ý nhất là đôi rồng khổng lồ được bố trí phía trước vỉa hè, sát hồ Gươm, đối diện tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Hai đầu rồng hướng vào vòng tròn trung tâm, tạo bố cục mang ý nghĩa hội tụ. Mỗi linh vật có chiều cao khoảng 10m, chiều dài ước tính 30m, phần thân uốn lượn thành những đường cong nối tiếp nhau, hướng ánh nhìn về trung tâm sân khấu.

Các công nhân được phân chia thành nhiều nhóm, đảm nhiệm từng công đoạn lắp đặt và hoàn thiện linh vật. Quá trình thi công thu hút sự tò mò của người dân, du khách đi dạo quanh hồ Gươm. Nhiều người dừng lại quan sát, chụp ảnh khi sân khấu dần thành hình.

Tuy nhiên, tạo hình đôi rồng cũng gây ra những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng hình dáng linh vật giống bạch tuộc hoặc cá sấu hơn là rồng, đồng thời đặt câu hỏi về tính thẩm mỹ và sự phù hợp với không gian văn hóa đặc biệt của hồ Gươm.

Trao đổi tại buổi gặp mặt báo chí công bố thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Hà Nội, đạo diễn Hoàng Công Cường, người phụ trách dàn dựng Lễ khai mạc, cho biết đôi rồng được thiết kế dựa trên hình tượng rồng thời Lý, gắn với lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội.

Theo đạo diễn, ê-kíp đã nghiên cứu tư liệu lịch sử, sử dụng các mẫu rồng thời Lý làm căn cứ xây dựng tạo hình. Từ họa tiết, bố cục đến hình dáng đầu và miệng rồng đều được tính toán nhằm thể hiện những đặc trưng của mỹ thuật thời kỳ này.

"Không có chuyện đôi rồng giống bạch tuộc hay cá sấu như một số bình luận. Tạo hình này có cơ sở văn hóa, lịch sử rõ ràng và có thể được các chuyên gia lịch sử phân tích, đối chiếu", ông Hoàng Công Cường nói.

Ông Hoàng Công Cường cũng cho rằng cần nhìn nhận đôi rồng trong tổng thể thiết kế sân khấu và yêu cầu dàn dựng chương trình, thay vì tách riêng hình ảnh này để đánh giá. Các lớp cảnh trí phía sau sân khấu phải đáp ứng yêu cầu biểu diễn, tạo không gian cho diễn viên di chuyển, thay đổi đội hình, đồng thời bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Đạo diễn nhấn mạnh, đôi rồng là một phần của thiết kế sân khấu phục vụ sự kiện, không phải công trình kiến trúc hay biểu tượng được xây dựng lâu dài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ sân khấu, bao gồm đôi rồng, sẽ được tháo dỡ.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho rằng những tranh luận về đôi rồng trên mạng xã hội thời gian qua một phần xuất phát từ việc công chúng chưa có đầy đủ thông tin về sự kiện, ý tưởng thiết kế và ý nghĩa văn hóa của hình tượng này.

Đôi rồng thu hút du khách và người dân Thủ đô.

Nhiều người tranh thủ chụp hình kỷ niệm đôi rồng.