[GALLERY] Cận cảnh công trường mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang ở Hà Nội

Những ngày cuối tháng 10/2026, công trường cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy, Hà Nội, đang được triển khai với sự tham gia của máy móc, thiết bị và công nhân. Nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng rộng hơn so với trước, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được thi công.

Trước khi triển khai dự án, ngõ 381 Nguyễn Khang là tuyến đường có mặt cắt nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp kéo dài. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm.

Theo thông tin từ UBND phường Cầu Giấy, tình trạng hạ tầng hạn chế và ùn tắc tại ngõ 381 Nguyễn Khang không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn tác động đến hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực. Đây là một trong những bất cập cần được giải quyết thông qua việc cải tạo, mở rộng tuyến đường.

Để triển khai công trình, từ cuối tháng 6/2026, phường Cầu Giấy đã tổ chức giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, với phạm vi thực hiện đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, kết nối với tuyến đường Vành đai 2,5. Công tác này tạo tiền đề để các đơn vị triển khai những hạng mục xây dựng tiếp theo.

Đến cuối tháng 8/2026, công tác phá dỡ, hạ giải các công trình nằm trong phạm vi dự án cơ bản hoàn thành. Mặt bằng được bàn giao để phục vụ thi công, giúp phạm vi tuyến đường dần thay đổi so với hiện trạng chật hẹp trước đây.

Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, với mặt cắt ngang theo phương án được thông tin là 21,5m.

Việc mở rộng nhằm tạo thêm không gian lưu thông cho các phương tiện, khắc phục hạn chế về bề rộng mặt đường và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại trong khu vực.

Cùng với việc mở rộng tuyến đường, hệ thống thoát nước cũng đang được triển khai. Đây là hạng mục quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước và hạn chế những bất cập có thể phát sinh trong quá trình khai thác tuyến đường sau này.

Theo phương án kết nối sau khi hoàn thành, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ thông từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch. Tuyến đường được kỳ vọng hình thành hướng lưu thông liên kết giữa các trục Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3, qua đó tăng khả năng kết nối giao thông giữa các khu vực lân cận.

Việc bổ sung hướng lưu thông được kỳ vọng giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển, góp phần phân bổ lưu lượng phương tiện và giảm áp lực cho các tuyến đường xung quanh.

Khi công trình hoàn thành, điều kiện đi lại trên tuyến cũng được kỳ vọng thuận lợi hơn, đặc biệt đối với người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực Cầu Giấy.

Từ một tuyến ngõ chật hẹp, xuống cấp và thường xuyên xảy ra ùn tắc, ngõ 381 Nguyễn Khang đang từng bước chuyển sang giai đoạn hoàn thiện hạ tầng. Hiệu quả thực tế của dự án sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành, khả năng kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu và việc tổ chức lưu thông sau khi tuyến đường được đưa vào sử dụng.

Mời quý độc giả xem video: Người dân chật vật di chuyển qua ngõ 381 Nguyễn Khang | Tàu và xe - Nguồn: Youtube HTV - Đài Hà Nội