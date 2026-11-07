[GALLERY] Cận cảnh BYD Seal 07 2027 từ 531 triệu đồng, sạc nhanh chỉ 9 phút

BYD Seal 07 2027 thế hệ thứ hai đã chính thức ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc với giá dao động từ 139.900-172.900 Nhân dân tệ (khoảng 531-657 triệu đồng), chưa bao gồm ưu đãi. Mẫu xe này có cả tùy chọn hệ truyền động thuần điện (BEV) và hybrid sạc điện (PHEV).

BYD đã ra mắt phiên bản nâng cấp của Seal 07 thế hệ đầu tiên vào đầu tháng 3/2026. Tuy nhiên, mẫu xe này có doanh số khá ảm đạm. Do đó, nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV) lớn nhất thế giới đã nhanh chóng phản ứng bằng cách trình làng thế hệ thứ hai hoàn toàn mới của mẫu sedan này chỉ 8 tháng sau đó.

BYD Seal 07 2027 mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của dòng sản phẩm Ocean mang tên "Ocean Aesthetics 2.0". Do đó, mẫu xe này có nhiều điểm tương đồng với người anh em BYD Seal 08 đã ra mắt trước đó. Xe sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh, mặt ca-lăng đóng kín, cụm đèn pha tích hợp vào cản trước và dải đèn hậu nối liền hai bên.

Ngoài ra, BYD Seal 07 mới còn được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc nhằm phục vụ hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye B, có khả năng thực hiện chức năng tự lái theo lộ trình định sẵn (NOA). Xe có kích thước khá lớn với chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.080 x 1.960 x 1.495 mm và chiều dài cơ sở 2.960 mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn 20 mm so với BMW 5-Series dành cho thị trường toàn cầu.

BYD Seal 07 thế hệ mới có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh lá, hồng, tím, bạc, trắng và đen. Phiên bản thuần điện của Seal 07 sở hữu khoang hành lý phía sau với dung tích 618 lít, kết hợp cùng cốp trước 160 lít. Trong khi đó, phiên bản PHEV chỉ có khoang hành lý với dung tích 595 lít phía sau.

Không gian nội thất của Seal 07 thế hệ thứ hai mang phong cách tương đồng với phần lớn các mẫu xe mang thương hiệu BYD. Trong đó, mặt táp-lô được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi kích thước 15,6 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch. Cần số được bố trí phía sau vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao.

Khu vực bệ trung tâm có sạc điện thoại không dây công suất 50W và cụm nút bấm vật lý. Chưa hết, mẫu sedan này còn sở hữu một trang bị khá độc đáo là "người bạn đồng hành thông minh" mang tên Diva. Thực chất, đây là một chiếc đồng hồ thông minh có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau và còn có một số biểu cảm dễ thương.

Nếu Diva vẫn chưa đủ để khiến khoang nội thất của BYD Seal 07 trở nên thú vị, mẫu xe này còn cung cấp 4 vị trí gắn phụ kiện bằng nam châm tích hợp sẵn. Hành khách phía sau cũng có thể lắp máy tính bảng vào lưng ghế trước. Xe còn được trang bị tiêu chuẩn ghế trước có chức năng sưởi và thông gió, cùng hệ thống điều hòa tự động hai vùng với chế độ khử khuẩn bằng nhiệt độ cao.

Những trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm trần kính, kính cách âm, cốp sau đóng/mở điện và tính năng hát karaoke rảnh tay trong xe. Phiên bản cao cấp nhất của Seal 07 được trang bị ghế trước không trọng lực với chức năng massage. Hàng ghế sau có chức năng sưởi và thông gió. Phiên bản này còn sở hữu hệ thống âm thanh 20 loa và tủ lạnh tích hợp.

Seal 07 2027 bản thuần điện được trang bị tiêu chuẩn 1 mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 329 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây và đạt tốc độ tối đa 240 km/h. Bộ pin Blade 2.0 sử dụng công nghệ lithium-sắt-phosphate (LFP), có dung lượng 76,7 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 775 km theo chu trình thử nghiệm CLTC, kèm công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging, cho phép sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.

Trong khi đó, BYD Seal 07 DM-i mới sử dụng hệ truyền động PHEV gồm động cơ xăng 1.5L có công suất tối đa 154 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện đặt phía trước mạnh 215 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây. Bộ pin có dung lượng 38 kWh cho phép xe di chuyển hoàn toàn bằng điện tối đa 330 km theo chu trình CLTC.

Chưa hết, BYD Seal 07 2027 còn được trang bị hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo đa liên kết 5 điểm phía sau. Các phiên bản thấp sử dụng hệ thống kiểm soát giảm chấn thân xe thông minh DiSus-C. Trong khi đó, những phiên bản cao cấp hơn được trang bị hệ thống giảm chấn từ biến thông minh DiSus-M. Trước đây, hệ thống treo này chỉ xuất hiện trên các mẫu xe mang thương hiệu cao cấp hơn của BYD như Denza và Fang Cheng Bao.

Video: Xem chi tiết BYD Seal 07 2027 thế hệ mới.