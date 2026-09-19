[GALLERY] 'Cá mập' giữa vũ trụ và loạt ảnh thiên văn đẹp nhất năm 2026

Những tác phẩm chiến thắng ZWO Astronomy Photographer of the Year 2026 vừa được Đài quan sát Hoàng gia Greenwich công bố. Bước sang năm thứ 18, đây được xem là cuộc thi nhiếp ảnh thiên văn lớn nhất thế giới, quy tụ những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ từ các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới.

Đây là những tác phẩm nổi bật được vinh danh ở các hạng mục của cuộc thi năm nay, ghi lại nhiều cảnh tượng khác nhau trên bầu trời, từ các tinh vân xa xôi, cực quang, Mặt Trời, Mặt Trăng đến những hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

Vượt qua hàng nghìn tác phẩm, bức The Quiet Predator của nhiếp ảnh gia Ali Alobaidly giành giải cao nhất với hình ảnh Tinh vân Cá mập hiện lên giữa không gian được tạo nên từ hơn 28 giờ phơi sáng.

Botswana Star Trail của Stefano Pellegrini giành giải nhất hạng mục Skyscapes, ghi lại những vệt sao nhiều màu phía sau những cây bao báp ở Nxai Pan, Botswana.

Mineral Moon của Nikolaos Strimpoulis, 15 tuổi, giành giải Young Astronomy Photographer of the Year 2026 với hình ảnh làm nổi bật màu sắc và sự khác biệt trên bề mặt Mặt Trăng.

Haocheng Zhu giành giải Best Newcomer với M1: Echoes of an Ancient Explosion, ghi lại Tinh vân Con Cua, tàn tích của một vụ nổ sao từng được quan sát trên bầu trời từ năm 1054.

The Crown của Radoslav Sviretsov giành giải nhất hạng mục Aurorae với khoảnh khắc cực quang xanh rực trải rộng như một chiếc vương miện phía trên nhà thờ nhỏ ở Iceland.

Active Region 4122 của Miguel Claro giành giải nhất hạng mục Our Sun, ghi lại những chi tiết trên bề mặt Mặt Trời bằng hai bước sóng ánh sáng khác nhau.

A Message from the Ancients của Max Inwood giành giải nhất hạng mục People and Space, kết hợp những hình khắc cổ trên đá ở sa mạc California với Dải Ngân hà trải rộng trên bầu trời.

Venusian Pearl on the Moon của Petr Horalek giành giải nhất hạng mục Our Moon, ghi lại sao Kim như một viên ngọc sáng bên lưỡi liềm Mặt Trăng trước khi khuất phía sau.

Sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) nổi bật với phần đầu màu xanh cùng hai chiếc đuôi kéo dài giữa nền trời đầy sao. Tác phẩm của Julien DeWinter và Landon Boehm được đánh giá cao ở hạng mục Planets, Comets and Asteroids.

NGC 4753: A Symphony of Dust Lanes in Virgo của Zhipeng Yan và Xinran Li giành giải nhất hạng mục Galaxies, ghi lại những dải bụi uốn quanh phần lõi sáng của thiên hà NGC 4753, cách Trái Đất khoảng 60 triệu năm ánh sáng.

Reverse Astronomy: Mother của Paweł Paweł giành giải Annie Maunder Open Category. Tác phẩm được tạo ra bằng cách phơi vật liệu nhạy sáng trực tiếp dưới bức xạ Mặt Trời, tạo nên hình ảnh khác hẳn những bức ảnh thiên văn thông thường.

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