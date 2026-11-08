[GALLERY] BYD Yangwang Altior chốt giá bán, sedan siêu sang hơn 7,9 tỷ đồng

Thương hiệu xe sang Yangwang của tập đoàn BYD đã chính thức giới thiệu tân binh Altior tại sự kiện ra mắt toàn cầu ở Abu Dhabi. Mẫu xe hiện được nhận đặt trước tại Trung Quốc với giá 2.080.000 Nhân dân tệ (khoảng 7,904 tỷ đồng). Mức giá 2.080.000 Nhân dân tệ được công bố là giá tham chiếu chính thức trong giai đoạn mở bán trước.

Đây là giá của BYD Yangwang Altior phiên bản giới hạn Shanhe Dingyun Limited Edition, sở hữu ngoại thất phối màu nâu và vàng độc quyền, kết hợp nội thất màu nâu phối trắng. Khách hàng phải đặt cọc thiện chí 300.000 Nhân dân tệ (1,14 tỷ đồng) để mua xe, tương đương giá của một chiếc xe mới.

Sự xuất hiện của Altior đã bổ sung một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn vào danh mục sản phẩm vốn đã có các mẫu SUV hiệu suất cao và siêu xe điện của Yangwang. Còn được biết đến tại thị trường Trung Quốc với tên gọi Dingyao, Yangwang Altior được định vị như đối thủ cạnh tranh của Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class và Maextro S800.

Mẫu xe sedan siêu sang Yangwang Altior sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với 137 chi tiết được cắt gọt như đá quý, kết hợp hệ thống chiếu sáng lấy cảm hứng từ đỉnh đồng - một loại đồ vật nghi lễ truyền thống của Trung Quốc. Cụm đèn pha được hãng dùng cụm từ "pha lê cắt kim cương hình đỉnh" để miêu tả.

Ngoài ra, ngoại thất còn nổi bật với lớp sơn hai tông màu, cột C kéo dài, bộ mâm dạng đĩa nguyên khối đánh bóng và hai đường kẻ trang trí chạy dọc thân xe dài được vẽ thủ công theo phong cách của Rolls-Royce. Logo phía trước được chế tác từ vàng nguyên chất 24K. Cửa trước của Yangwang Altior có góc mở 80 độ trong khi cửa sau mở ngược có thể mở rộng đến 90 độ.

Yangwang Altior có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.600 x 2.030 x 1.590 mm và chiều dài cơ sở 3.500 mm. Mẫu xe này dài hơn 201 mm so với Rolls-Royce Ghost. Đáng ngạc nhiên, mẫu sedan đồ sộ này lại sử dụng bộ bánh có kích thước tương đối nhỏ với lốp Continental PremiumContact C cỡ 275/45 R21. Bộ mâm của Altior được trang bị nắp chụp trung tâm dạng nổi, giúp logo Yangwang luôn thẳng đứng khi xe di chuyển.

Khoang nội thất của mẫu xe sang Trung Quốc này sở hữu màn hình toàn cảnh cỡ lớn kéo dài trên mặt táp-lô phía trước. Đối với hành khách phía sau, cụm điều khiển trung tâm dành cho khoang thương gia tích hợp bàn làm việc có thể gập mở và ngăn chứa ly champagne chỉnh điện. Ngoài ra, hành khách ở hàng ghế thứ hai còn có thể giải trí bằng màn hình gập 21,4 inch gắn trên trần.

Hai tủ lạnh tích hợp dung tích 5,5 lít mỗi bên với khả năng điều chỉnh nhiệt độ độc lập cũng được trang bị cho xe. Hàng ghế sau sử dụng ghế ngả không trọng lực với cảm giác êm ái như mây, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống massage cơ học bốn đầu, bệ đỡ chân và rèm che riêng tư điều khiển điện. Ghế hành khách phía trước có thể gập phẳng hoàn toàn chỉ bằng một nút bấm,...

Điểm nhấn tiếp theo của xe là cảm biến LiDAR trên nóc. Mẫu sedan này sử dụng hệ thống hỗ trợ lái God's Eye thế hệ mới của BYD, hỗ trợ chức năng dẫn đường tự động từ điểm xuất phát đến điểm đích (NOA) trong mọi tình huống, bao gồm hành trình từ bãi đỗ xe này đến bãi đỗ xe khác trên đường đô thị và đường cao tốc. Yangwang Altior sử dụng nền tảng khung gầm e⁴ của BYD với hệ truyền động điện gồm 4 mô-tơ.

Xe có khả năng duy trì sự ổn định khi nổ lốp ở tốc độ cao, nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp, xoay tại chỗ kiểu xe tăng và di chuyển ngang kiểu cua bò. Hệ thống treo DiSus sử dụng camera quan sát trước mặt đường để phát hiện những bề mặt không bằng phẳng. Chưa hết, mẫu sedan này còn được trang bị chip hỗ trợ lái Xuanji A3 tiến trình 4 nm do BYD tự phát triển.

Hệ truyền động của xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai, mang đến phạm vi hoạt động hơn 1.000 km theo chu trình CLTC. Kiến trúc điện áp cao 1.000V hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging ở mức công suất megawatt. BYD cho biết hệ thống có thể sạc pin từ 10% lên 70% trong khoảng 5 phút.

Video: Sedan siêu sang BYD Yangwang Altior ra mắt.