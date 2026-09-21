[GALLERY] BYD Sealion 5 ra mắt Việt Nam tháng 10/2026, hơn 600 triệu đồng

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, BYD đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ Sealion 5 ở thị trường Thái Lan. Đến nay, mẫu xe Trung Quốc này đã có mặt ở Việt Nam và được nhận cọc tại đại lý. Theo thông tin từ đại lý, BYD Sealion 5 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm nay.

Hiện thông tin cụ thể về trang bị của BYD Sealion 5 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào xe ở Thái Lan để mường tượng trước về BYD Sealion 5 dành cho Việt Nam. BYD Sealion 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.760 x 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm.

Bên trong xe, BYD Sealion 5 sở hữu thiết kế không quá nổi bật với chất liệu giả da màu xám đậm, đi kèm các đường chỉ khâu màu cam tương phản và những chi tiết crôm làm điểm nhấn. Cửa sổ trời toàn cảnh góp phần giảm bớt cảm giác tối cho nội thất. Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV này có những trang bị đáng chú ý như vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Xe được trang bị ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng, hàng ghế sau gập 60:40 với tựa tay trung tâm tích hợp giá để ly, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói và hệ thống âm thanh 8 loa.

Hầu hết các thao tác chỉnh điều hòa đều tích hợp trong màn hình cảm ứng, ngoại trừ nút bật/tắt quạt gió. Cổng USB Type A/Type C, đèn đọc sách LED, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau, lọc bụi PM2.5, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold...

Xe có cửa cốp đóng/mở chỉnh điện, sạc điện thoại không dây 50W, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm cũng được trang bị cho xe. Bên cạnh đó là khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 530 lít và 1.842 lít nếu gập ghế sau.

BYD Sealion 5 sở hữu truyền động hybrid sạc điện (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh chu trình Atkinson, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 125 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Tổng công suất của hệ thống đạt 210 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại là 210 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,5 giây và đạt tốc độ tối đa 185 km/h.

Trang bị an toàn của BYD Sealion 5 cũng khá đầy đủ với 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau, camera 360 độ, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống ga tự động...

Bên cạnh đó là hệ dẫn động cầu trước FWD và pin LFP với dung lượng 18,3 kWh và dung tích bình xăng 52 lít. Xe có thể chạy tối đa 110 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. BYD Sealion 5 có thể dùng cả sạc chậm AC 3,3 kW, sạc nhanh DC 18 kW và tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L). Cuối cùng là hệ thống treo trước McPherson và hệ thống treo sau đa liên kết.

Sealion 5 là một thành viên trong dòng sản phẩm Dynasty của BYD. Mẫu SUV cỡ C này được trang bị thiết kế đầu xe Dragon Face đặc trưng với cụm đèn pha tích hợp 3 dải đèn LED nằm dọc, nẹp màu bạc dày dặn và khe gió nhỏ ở hai góc. Giá bán của mẫu xe này sẽ rơi vào khoảng hơn 600 triệu đồng tại Việt Nam, cạnh tranh với Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Video: Xem chi tiết mẫu xe BYD Sealion 5 DM-i của Trung Quốc.