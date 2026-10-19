[GALLERY] BYD Han 2027 mới hệ dẫn động AWD, sẽ bán ở Việt Nam

Mẫu sedan điện cỡ trung BYD Han thế hệ mới đã xuất hiện trong hồ sơ đăng kiểm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Mẫu sedan này từng bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố Trung Quốc vào tháng 9/2026.

BYD Han mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.156 x 1.969 x 1.492/1.507 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Như vậy, xe dài hơn 106 mm so với BYD Han L và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 60 mm. Tuy nhiên, xe vẫn ngắn hơn 100 mm so với BYD Da Han mới.

Các báo cáo trước đó dự đoán BYD Han mới có thể được định vị thấp hơn Han L. Tuy nhiên, thông số kích thước trong hồ sơ đăng kiểm cho thấy điều ngược lại. So với phiên bản cũ, BYD Han chỉ thay đổi nhẹ về mặt thiết kế. Theo đó, xe được trang bị cản trước mới với nẹp trang trí mạ crôm ở hai góc.

Nẹp màu bạc tích hợp dòng chữ BYD nằm giữa 2 cụm đèn pha của phiên bản cũ đã biến mất. Thay vào đó, xe được trang bị logo trên nắp ca-pô. Ngoài ra, xe còn được bổ sung tay nắm cửa, đường chân kính và mâm hợp kim mới.

Cụm đèn hậu LED và cản sau của BYD Han 2027 mới cũng đã được làm mới thiết kế. Thêm vào đó là cảm biến LiDAR trên nóc để hỗ trợ những tính năng an toàn chủ động của xe.

Tại thị trường Trung Quốc, BYD Han 2027 có 2 tùy chọn động cơ và 4 phiên bản. Trong số này, có 3 phiên bản thuần điện và 1 phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV). 2 phiên bản của BYD Han EV 2027 được trang bị hệ dẫn động cầu sau RWD với mức công suất tối đa lần lượt 328 mã lực và 402 mã lực.

Bản 328 mã lực có trọng lượng 2.005 kg và tốc độ tối đa 240 km/h. Con số tương ứng của bản 402 mã lực là 2.125 kg và 240 km/h. Bản còn lại dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với 2 mô-tơ điện và tổng công suất 697 mã lực.

rong đó, mô-tơ điện phía trước tạo ra công suất tối đa 268 mã lực và con số tương ứng của mô-tơ điện phía sau là 429 mã lực. Sức mạnh này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 270 km/h dù nặng 2.351 kg.

Cả ba phiên bản thuần điện đều sử dụng pin lithium-sắt-photphat (LFP) mang tên Blade do FinDreams Battery, công ty con của BYD, cung cấp. Hiện phạm vi di chuyển của BYD Han EV 2027 vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, BYD Han EV phiên bản PHEV kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với 1 mô-tơ điện. Động cơ có công suất tối đa 154 mã lực trong khi mô-tơ điện mạnh 268 mã lực. Hiện thời điểm ra mắt và giá bán của BYD Han 2027 vẫn chưa được công bố.

Video: Giới thiệu mẫu xe sedan BYD Han 2027.