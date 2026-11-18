BYD đã chính thức tung ra phiên bản mới của dòng SUV cỡ lớn Denza N8. Được thiết kế với cấu hình 5 chỗ ngồi rộng rãi, Denza N8 là sự bổ sung mới vào danh mục sản phẩm bên cạnh mẫu N8L 6 chỗ. Xe hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự thoải mái khi di chuyển và cốp rộng rãi hơn là cấu hình nội thất 3 hàng ghế. Phiên bản thuần điện sẽ được mở bán trước, sau đó mới đến BYD Denza N8 dùng động cơ hybrid sạc điện (PHEV).

Denza N8 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế π-Motion đặc trưng của thương hiệu với tổng thể thân xe vuông vức nhưng được bo tròn mềm mại, tạo cảm giác bề thế. Trên đầu xe xuất hiện cụm đèn pha thiết kế tách tầng, gồm hai dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên và cụm đèn pha được bố trí dọc phía dưới, mang lại khả năng nhận diện cao.

Phần đuôi xe được tạo hình thu hẹp dần từ dưới lên trên thành dạng hình thang ngược, giúp tập trung trọng tâm thị giác vào khu vực giữa, tránh cảm giác nặng nề. Cụm đèn hậu có thiết kế thanh mảnh, nối liền bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.150 x 1.999 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.075 mm. So với đàn anh Denza N8L, mẫu xe mới ngắn hơn 50 mm.

Khoang nội thất của Denza N8 2027 được thiết kế theo hướng tối giản với ít nút bấm vật lý. Phần lớn các chức năng điều khiển đều được tích hợp vào màn hình cảm ứng trung tâm, mang lại diện mạo gọn gàng và hiện đại hơn. Điểm nhấn nổi bật nhất của khu vực nội thất là màn hình toàn cảnh 30 inch cùng màn hình Skyline liền khối rộng 1,1 m.

Những khu vực thường xuyên tiếp xúc với tay đều được bọc bằng vật liệu mềm mại. Chất liệu đệm ghế cũng được tối ưu hóa và hàng ghế trước/sau đều hỗ trợ chỉnh điện. Trong khi đó, góc nâng đỡ của đệm ngồi và tựa lưng được tinh chỉnh nhằm bảo đảm sự thoải mái trên những hành trình dài. Ngoài ra, khoang cabin còn được bố trí nhiều vị trí chứa đồ tại táp-pi cửa, phía dưới bảng điều khiển trung tâm và khu vực bệ tỳ tay, thuận tiện cho việc cất giữ các vật dụng nhỏ...

Khi mua BYD Denza N8 2027, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại hệ truyền động, bao gồm thuần điện và PHEV. Phiên bản thuần điện có 2 cấu hình là dẫn động cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Trong đó, cấu hình RWD sử dụng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 429 mã lực hoặc 496 mã lực, tùy phiên bản.

Cấu hình AWD đi kèm 3 mô-tơ điện, bao gồm 1 mô-tơ điện phía trước và 2 phía sau, cho tổng công suất lên đến 1.193 mã lực. Cấu hình AWD còn hỗ trợ các chế độ như quay đầu kiểu compa và di chuyển chậm thông minh. BYD Denza N8 EV 2027 có hai tùy chọn pin với dung lượng 105,79 kWh và 130,15 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện theo chu trình CLTC lần lượt 800 km, 970 km và 840 km.

Phiên bản PHEV sử dụng hệ truyền động bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 154 mã lực, và 1 mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra tổng công suất 697 mã lực và mô-men xoắn cực đại 816 Nm. Phiên bản này được trang bị pin có dung lượng 75,26 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 435 km theo chu trình CLTC. Trong khi đó, tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.567 km theo chu trình thử nghiệm NEDC.

Điểm nhấn còn lại của BYD Denza N8 2027 là hệ thống hỗ trợ lái. Xe dự kiến tiếp tục sử dụng hệ thống God's Eye B phiên bản tích hợp cảm biến LiDAR, đồng thời được trang bị công nghệ God's Eye 5.0. Hệ thống hỗ trợ các chức năng đỗ xe thông minh cũng như tính năng lái bán tự động theo lộ trình định sẵn trong đô thị và trên đường cao tốc...

Những trang bị an toàn chủ động khác của xe gồm hệ thống đánh lái khẩn cấp tự động AES, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp ESA, phanh khẩn cấp tự động AEB và tính năng ngăn ngừa đạp nhầm chân ga. Tại thị trường Trung Quốc, xe có 6 phiên bản và giá bán từ 269.900-329.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,025-1,253 tỷ đồng).

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD N8 2027 mới.