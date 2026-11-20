Chiếc SUV hybrid cắm sạc Denza B5 (Fang Cheng Bao 5) vừa được BYD đem đi kéo một chiếc Boeing 747 nặng 180 tấn. Đây không phải là lần đầu tiên một mẫu xe được quảng cáo bằng cách kéo máy bay khi 20 năm trước, Volkswagen cũng từng dùng chiếc Touareg cũng để kéo một chiếc 747 tại Anh, và lập kỷ lục thế giới về tải trọng kéo cao nhất cho một mẫu xe dân dụng thương mại.

Kể từ đó tới nay, cũng đã có nhiều hãng khác thể hiện sức mạnh động cơ và sự vững chắc của khung của các mẫu xe bằng cách kéo máy bay. Nhưng khác với mọi chiếc xe đó, Denza B5 đã kéo máy bay chỉ với 3, và sau đó là 2 bánh trên mặt đất.

BYD đã tổ chức cuộc thử nghiệm Denza B5 tại một đường thử ở Anh. Chiếc SUV Trung Quốc này đã kéo một chiếc máy bay lớn bằng thanh kéo cứng.

Trong lần thử đầu tiên, B5 đã kéo chiếc Boeing chỉ với ba bánh xe và 2.000kg trọng lượng bổ sung được chất vào bên trong xe để giúp ghìm thân xe xuống mặt đất.

Trọng lượng kéo là 60 tấn mỗi bánh xe. Trong lần thử thứ hai, các kỹ sư đã tháo hai bánh xe ở phía bên phải và đặt 4.500kg vào bên trong xe BYD Denza B5. Như vậy, trọng lượng lúc này là 90 tấn mỗi bánh xe.

Chiếc Denza B5 vẫn có thể kéo được máy bay nặng 180 tấn. Sau 3 lần thử, nó đã kéo được chiếc Boeing 747 với tổng quãng đường 1.600 mét. Theo BYD, Denza đã thử nghiệm phiên bản B5 hoàn toàn nguyên bản.

BYD Denza B5 sử dụng hệ thống treo thủy lực DiSus-P. Hệ thống này cho phép điều chỉnh khoảng sáng gầm xe lên đến 140mm và có khả năng nâng tải 9 tấn.

Một tính năng khác là cấu trúc khung gầm với 96% thép cường độ cao trong thân xe. Nhờ đó chiếc BYD Denza B5 này mang lại độ cứng và sức mạnh vượt trội hơn.

Denza B5 sử dụng hệ thống hybrid cắm điện DM-O với động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, công suất cực đại 135kW (181 mã lực). Động cơ này được kết hợp với hai mô-tơ điện.

Sẽ có một mô-tơ điện 200kW (268 mã lực) ở phía trước và một mô-tơ điện 285kW (382 mã lực) ở phía sau. Tổng công suất cực đại của hệ thống là 400kW (536 mã lực) và mô-men xoắn 760Nm.

Video: Xem xe SUV BYD Denza B5 kéo máy bay Boeing 747 chỉ với 2 bánh.